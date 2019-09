REGJERINGSBRÅK: Erna Solberg måtte svare om bråket mellom Frp og Venstre etter et møte om vindkraft i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Erna Solberg: - Raja tar feil

BERGEN (VG) Erna Solberg sier at hun mener Abid Raja tar feil når han sier Frp sprer «brun propaganda», men hun vil ikke be ham beklage.

– Jeg har ikke tenkt til å gi sånne veiledninger til noen. Jeg registrerer at de to venstre-nestlederne mener det var feil og en avsporing, sier hun om Abid Rajas ordbruk i kritikken av Frps retorikk.

Venstre-topp Abid Raja er på forsiden av nesten alle nettaviser i dag etter en kronikk han har skrevet i Aftenposten, der han går til frontalangrep på Frps retorikk. Venstre-leder Trine Skei Grande vil ikke be om unnskyldning.

Raja reagerer på Siv Jensen og Sylvi Listhaugs utspill i valgkampen om «snikislamisering» og båtmigranter. Han kritiserte også Frps retorikk i et NRK-intervju fredag og sa at de sprer «brun propaganda». Etter at Venstre-leder Trine Skei Grande valgte å støtte partikollegaen, har flere sentrale Frp-politikere kritisert Venstre-lederen.

Frp-leder Siv Jensen sier til VG at utspillene er langt over grensen.

Kort oppsummert: Dette må du vite om saken

Abid Raja har i ettertid også selv vært ute og sagt det ikke var hans hensikt å kalle Frp nazister da han brukte begrepet, og sier han tar selvkritikk på det.

– Han tar feil

Solberg kritiserer både Rajas «brun»-karakteristikk av Frps retorikk, og Frps bruk av «snikislamisering».

– Han tar feil i det han sier, og jeg synes det er unødvendig at vi skal ha pågående en debatt nå som jeg mener vi tok unna og var tydelige på i valgkampen, sier hun, og viser til da hun sa at «snikislamisering» ikke finnes i vårt samfunn.

– Jeg mener at karakteristikker av samfunnet som «snikislamisering» ikke er gode begreper for å delta i debatten.

Av de i Høyres stortingsgruppe som VG har fått kontakt med vil nesten ingen si sin mening om Rajas kronikk. Men Elin Rodum Agdestein, som har sittet på stortinget for Høyre siden 2013, stiller seg kritisk til Venstrepolitikerens uttalelser.

– Jeg tar avstand fra Rajas retorikk, den er uklok, den skaper uønsket polarisering og forsimpler den politiske debatten. Vi er ikke tjent med at norske politikere deler ut den typen karakteristikker, skriver hun i en sms til VG.

– Ikke i oppløsning

Ifølge Dagbladet har Abid Raja fått beskjed «om å roe seg ned» og ikke gå videre i kritikken av Frp. Trine Skei Grande avviser at beskjeden i så fall kom fra henne.

Statsministeren vil ikke si noe om hvorvidt hun har bedt noen om å roe ned krangelen.

– Jeg har ingen kommentarer til hvilke beskjeder eller diskusjoner vi har internt, sier hun videre.

Trine Skei Grande avviser overfor VG at hun har bedt Venstre-toppen roe ned kritikken av Frp, og sier at hvis han har fått den beskjeden har han fått den av noen andre enn henne.

Solberg avviser også at regjeringen er i oppløsning, etter nok en åpen konflikt mellom Venstre og Frp.

– De fire partiene kommer til å stå støtt sammen om de viktigste grepene. Vi har et budsjett som vi skal levere sammen om fire dager som vi er fornøyde med, sier statsministeren.

