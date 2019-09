AKSJON: Det var her politiet pågrep 68 utledninger for brudd på utlendingsloven. Foto: Tommy Gildseth

68 utenlandske statsborgere pågrepet

Under halvparten av de pågrepne er menn, resten er barn og kvinner, opplyser politiet til VG.









Politiet i Øst melder på Twitter at de har pågrepet 68 utenlandske statsborgere for brudd på utlendingsloven, men vil ikke utdype hvilke del av loven de er pågrepet for.

Totalt er det snakk om 68 personer fra Kasakhstan, som har oppholdt seg på gamle Stensby sykehus på Eidsvoll. De utenlandske borgerne ble pågrepet i forbindelse med en rutinekontroll på stedet.

– Litt under halvparten er menn, men resten er barn og kvinner, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen ved politiet i Øst til VG.

Blir bortvist eller utvist

Operasjonslederen opplyser at politiet ikke vet hvor lenge de utenlandske statsborgerne skal ha oppholdt seg i de gamle sykehuslokalene, som nå også fungerer som et motell, men at pågripelsen gikk udramatisk for seg. VG har opplysninger om at de pågrepne ikke har oppholdt seg i bygningene lenge.

– De ble pågrepet rundt klokken 16.45 i dag, sier Samuelsen.

Politiet opplyser at de ikke vil komme med mer informasjon onsdag kveld.

– Nå har de blitt kjørt til forskjellige steder hvor det er plass. De kommer vel til å bli bortvist eller utvist, sier Samuelsen.

Publisert: 25.09.19 kl. 22:59 Oppdatert: 25.09.19 kl. 23:21







