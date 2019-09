SÅRBART OMRÅDE: Fem mil utenfor Træna på Nordlands-kysten skal Wintershall DEA i gang med leteboring i oktober. Nå prøver miljøbevegelsen å stoppe dem. Foto: Anette Badendyck

Ypper til nytt oljeslag sør for Lofoten

Miljøbevegelsen prøver å stanse en planlagt leteboring etter olje mellom korallrevene på Trænabanken, 80 kilometer sør for Røst i Lofoten. Tirsdag morgen tikket det inn en omfattende klage til klimaminister Ola Elvestuen (V).

Om få dager er det ventet at boreriggen West Hercules går i gang med boring på den omstridte blokken for det tyske oljeselskapet Wintershall DEA, som fikk grønt lys fra myndighetene i sommer.

Selskapet har tidligere opplyst at de ønsker å starte boring i månedsskiftet september-oktober, avhengig av når riggen blir tilgjengelig. Boreprogrammet er ventet å vare i 29 dager.

Bellona, sammen med Natur og Ungdom, prøver derfor å få Elvestuen til å gripe inn med såkalt oppsettende virkning, som hindrer oppstart inntil departementet har behandlet den omfattende klagen fra miljøbevegelsen.

– Denne tillatelsen skulle aldri vært gitt, sier Frederic Hauge, daglig leder i Bellona, til VG.

Hauge sier at han er provosert over at regjeringen har gitt grønt lys til leteboring i dette området. kort tid før forvaltningsplanen for området skal revideres.

Klagebehandles

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima og miljødepartementet sier at departementet har mottatt klagen tirsdag morgen:

– Den nye informasjonen vil bli vurdert som en del av klagebehandlingen. Spørsmålet som Bellona reiser om oppsettende virkning vil også bli vurdert, sier Hamar til VG.

Kan få sterkere vern

Stortinget ga grønt lys for oljevirksomhet i deler av Nordland V allerede i 1994. Men verneinteressene er nå i ferd med å slå inn. Det kan gi området der Wintershall DEA nå vil bore, på Trænabanken, en ny status og et sterkere vern:

– Faggruppen som jobber med revisjon av forvaltningsplanen, anbefalte i april at dette området fra 2020 skal forvaltes på samme måte som områdene utenfor Lofoten. Dette er en del av et svært verdifullt og sårbart økosystem, sier Hauge.

I sommer har han seilt Bellona-båten «Kallinka» til Lofoten, og Hauge utelukker ikke at organisasjonene kan starte aksjoner ute på feltet dersom regjeringen ikke stopper bore-programmet.

Oljeselskapet fikk grønt lys i sommer. Miljødirektoratet mener at klagen fra miljøbevegelsen skal avslås, og har vist til at Stortinget allerede i 1994 åpnet for oljevirksomhet i området.

Tar forholdsregler

– Vi forholder oss til at et bredt flertall i Stortinget har åpnet dette området, og vi har holdt oss strengt til regelverket gjennom søknadsprosessen, sier Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef i Wintershall DEA, til VG.

Wintershall DEA viser i tillegg til at de har tatt ekstra forholdsregler fordi området et sårbart:

– På denne brønnen har vi gjort ekstra grep på miljøsiden. Det går på valg av rigg, brønndesign og oljevernberedskap. Vi bruker bare kjemikalier som ikke er miljøskadelig. Dessuten er plattformen tett, slik at til og med regnvann blir samlet opp og resirkulert, legger han til.

Bellona: – Utdatert kunnskap

– Dette holder ikke faglig mål. Konsekvensanalysen er 25 år gammel, og kunnskapsinnhentingen skjedde for nærmere 30 år siden, og er dermed utdatert, sier Bellona-sjefen.

Den aktuelle blokken der Wintershall DEA skal bore, heter Toutatis. Den ligger i Nordland V, sør for det omstridte og følsomme området utenfor Lofoten som ikke skal åpnes for oljeaktivitet, etter avtalen mellom regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF.

I klagen hevder Bellona at søknaden er mangelfull og basert på utdatert kunnskap.

– Vi har undersøkt havbunnen grundig for å sikre at det ikke er sårbar havbunns-fauna som koraller eller svamper i nærheten, svarer Kjetil Hjertvik i Wintershall DEA.

Han legger til at riggen ikke vil berøre havbunnen i boreprogrammet fordi de anvender såkalt dynamisk posisjonering.

Vurdere egnethet

Hauge viser til at Petroleumstilsynet skal ha registrert 10 avvik, altså brudd på ulike regler, på andre plattformer i norsk sokkel.

– Klima og miljødepartementet må også vurdere selskapets egnethet til å håndtere boring i et så sårbart og umodent område, sier Hauge.

– Det er ikke sammenlignbart, sier Hjertvik.

– Dette er avvik på produksjonsplattformer, som er i ferd med å bli lukket. Leteboring er en helt annen og ikke sammenlignbar operasjon , sier han.

