Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) for Oslo kommune. Foto: Annemor Larsen

Lan Marie Berg fikk flest personstemmer i Oslo-valget. – Et tydelig signal

Miljøpartiet De Grønnes frontfigur i Oslo, Lan Marie Berg, fikk flest personstemmer i valget i hovedstaden.

Berg fikk 17.044 personstemmer og 2.309 slengere.

Personstemmene kommer fra MDGs egne velgere, mens slengerne kommer fra velgere som har stemt på andre partier. Berg er i dag byråd for miljø og samferdsel i hovedstaden.

– Det er veldig rørende å få en sånn tillitserklæring fra folk i Oslo. Det har vært et stort privilegium å få lov til å være byråd og gjennomføre mye grønn politikk de fire siste årene, men jeg har ikke gjort det alene. Jeg står på skuldrene til alle som har stemt på MDG og alle de 700 frivillige som har brukt veldig mye av tiden sin på å drive valgkamp for et grønnere Oslo, sier Berg til VG.

Mandag gjorde partiet et brakvalg, med 15,3 prosents oppslutning i Oslo - en oppgang på 7,1 prosentpoeng sammenlignet med 2015-valget. Det gir MDG ni representanter i bystyret i perioden 2019 - 2023.

– Jeg tror dette først og fremst er et tydelig signal på at Oslo-folk vil ha enda mer grønn politikk i byen. Jeg er veldig takknemlig overfor alle som har stemt grønt, og gitt klar beskjed om at vi må ta vare på livsgrunnlaget vårt, samtidig som vi skaper en by som er bedre å bo i, sier Berg.

På landsbasis er partiets oppslutning 6,8 prosent.

Slik blir mandatfordelingen i Oslo 2019 - 2023 Høyre: 15 representanter (-4)

Arbeiderpartiet: 12 representanter (-8)

Miljøpartiet De Grønne: 9 representanter (+4)

Sosialistisk Venstreparti: 6 representanter (+3)

Folkeaksjon Nei til mer bompenger: 4 representanter (+4)

Rødt: 4 representanter (+1)

Venstre: 4 representanter (0)

Fremskrittspartiet: 3 representanter (-1)

Kristelig Folkeparti: 1 representant (0)

Senterpartiet: 1 representant (+1)

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk 13.002 personstemmer og 1.227 slengere.

Til tross for at Arbeiderpartiet gikk tilbake 12 prosentpoeng sammenlignet med 2015-valget i Oslo, ligger byrådslederen an til å beholde posisjonen sin, takket være fremveksten til de andre byrådspartiene.

Johansens hovedutfordrer, Eirik Lae Solberg (H), fikk 14.524 personstemmer og 442 slengere.

Solberg har sagt at han vil undersøke muligheten for et blågrønt flertall med Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og MDG.

Høyre mister fire mandater

SVs ordfører Marianne Borgen fikk 8.073 personstemmer og 1.777 slengere. Høyt på statistikken kommer også Cecilie Lyngby fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) med 5.821 personstemmer og Aps varaordfører Kamzy Gunaratnam med 6.631 personstemmer og 1.200 slengere.

Mandatfordelingen for Oslo-valget viser, som tidligere kjent, at Høyre blir største parti med 15 mandater - fire færre enn i 2015.

Blant de rødgrønne samarbeidspartiene får Ap 12 mandater, MDG 9, SV 6 og Rødt 4 mandater i Oslo bystyre i perioden 2019–2023. Ap taper imidlertid åtte mandater sammenlignet med 2015-valget.

Både Venstre og nykommeren FNB får fire representanter, Fremskrittspartiet får tre og KrF én. Opptellingen viser også at Senterpartiet de neste fire årene blir representert i Oslo bystyre med ett medlem.

