Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) for Oslo kommune. Foto: Annemor Larsen

Lan Marie Berg fikk flest personstemmer i Oslo-valget

Miljøpartiet De Grønnes frontfigur i Oslo Lan Marie Berg fikk flest personstemmer i valget i hovedstaden.

Oppdatert nå nettopp







Berg fikk 17.044 personstemmer og 2.309 slengere.

Personstemmene kommer fra MDGs egne velgere, mens slengerne kommer fra velgere som har stemt på andre partier. Berg er i dag byråd for miljø og samferdsel i hovedstaden.

Mandag gjorde partiet et brakvalg, med 15,3 prosents oppslutning i Oslo - en oppgang på 7,1 prosentpoeng sammenlignet med 2015-valget. Det gir dem ni representanter i bystyret i perioden 2019 - 2023.

På landsbasis er partiets oppslutning 6,8 prosent.

les også MDG-Lan: – Det føles uvirkelig!

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk 13.002 personstemmer og 1.227 slengere.

Til tross for at Arbeiderpartiet gikk tilbake 12 prosentpoeng sammenlignet med 2015-valget i Oslo, ligger byrådslederen an til å beholde posisjonen sin, takket være fremveksten til de andre byrådspartiene.

Johansens hovedutfordrer, Erling Lae Solberg (H), fikk 14.524 personstemmer og 442 slengere.

Solberg har sagt at han vil undersøke muligheten for et blågrønt flertall med Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og MDG.

Publisert: 12.09.19 kl. 16:04 Oppdatert: 12.09.19 kl. 16:16







Mer om