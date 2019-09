NÅDE: Til tross for at Arbeiderpartiet fremdeles er landets største parti med flest stemmer i årets lokalvalg, er de nå i stor grad avhengig av gode samarbeidspartnere, mener valgforskere. Mange i deres velgermasse har flyktet til andre rød-grønne partier som Sp, MDG, SV og Rødt. Foto: Gisle Oddstad

Valgforskere om valgresultatet: – En voldsom maktforskyving

Mens Senterpartiet har gjort et brakvalg, svir det for Arbeiderpartiet med størst velgerflukt. – De vil regjere på nåden til andre, sier valgforsker.

– Man ser helt tydelig at de største partiene blir straffet av velgerne som heller velger å stemme på partier som markere seg med kjernesaker. Det er også tydelig at det har skjedd en rokering i maktforholdet innad i rød blokk, sier Signe Bock Segaard, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til VG.

Hun peker på Senterpartiet som gjør et brakvalg på landsbasis, samt at de sosialistiske partiene Rødt og SV sanker stemmer, i tillegg til MDG, mens Arbeiderpartiet mister stemmene internt i rødgrønn blokk til disse partiene.

– Det at Rødt og SV gjør det bra, spesielt i hovedstaden, knyttes til deres suksess om å være et parti for de svakeste. Mens Arbeiderpartiet mangler en tydelig profil, sier Segaard.

Hun får støtte fra sin kollega i ISF, Johannes Bergh.

– Årets valg er en rødgrønn bølge. Alle regjeringspartiene går tilbake. Senterpartiet gjør et rekordgodt valg, og Arbeiderpartiet gjør et tilsvarende dårlig, særlig i Nord-Norge. Det er en voldsom maktforskyvning med mange tapte ord, sier Bergh.

AP: – Må styre på kompromiss

Til tross for at Arbeiderpartiet har den største endringen på landsbasis, i negativ forstand; ned med 8,2 prosent fra forrige lokalvalg i 2015, vil de beholde ordførerposisjonen flere steder.

– Det er ikke takket være deres egne velgere, men deres gode samarbeidspartier. De vil regjere på nåden til andre, og må gå med på en del kompromisser, sier Segaard.

Arbeiderpartiet endte opp med 24,8 prosent av de totale stemmene.

Segaard sier de er hovedsakelig to grunner til at Arbeiderpartiet mister så mange stemmer.

– Det har vært mye uro knyttet til Aps håndtering av den kommunereform-saken, som er Senterpartiets kjernesak, også mangler de fremdeles en tydelig profil som kan være litt vanskelig å få til.

Valgforsker Jonas Stein ved Norges arktiske universitet (UiT) peker på at Arbeiderpartiet får en dobbelt lekkasje i de store byene hvor Bompengepartiet gjør seg gjeldende.

– Arbeiderpartiet har velgere som både er imot bompenger, og velgere som er for miljø. Derfor mister de velgere både til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

FORNØYD: Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum hadde all grunn til å smile etter å ha blitt landets tredje største parti i går.

Senterpartiet har grunn til å smile

Senterpartiet fosser frem i årets valg med 5,9 prosent flere stemmer i årets valg enn ved forrige valg. Etter valget er de Norges tredje største parti, med totalt 14,4 prosent av stemmene på landsbasis.

– Hovedforklaringen finner vi i det vi kaller sentrum-periferi perspektivet. Det er summen av alle reformene som oppleves av velgerne å ha blitt presset frem som løsninger som ikke fungerer, sier valgforsker Stein.

Senterpartiet har høy troverdighet i sentraliseringssaken, og derfor stormer de frem når de lokale velgerne ser på sentralisering som negativt for periferien og distriktene, ifølge Stein.

Til tross for at beslutningen om kommunesammenslåing ligger på Stortingsnivå, står Senterpartiet nå med et trumfkort, mener Segaard.

– De kan nå si: «Jammen, hør nå på hva velgerne sier! Vi må høre på lokalbefolkningen der de bor».

SLITER: Statsminister Erna Solberg H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Her fra partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Jørgen Braastad

Regjeringspartiene sliter

Høyre, Frp, KrF og Venstre bevegde seg alle i negativ retning i årets valg, sammenlignet med valget i 2015.

– Det er ikke overraskende, av flere årsaker. For det første er det forventet med regjeringsslitasje. Samtidig har det ikke vært noen hemmelighet at de har hatt, og har, store utfordringer knyttet til noen av de viktigste valgkampsakene! sier Segaard.

Hun peker på at i lokalvalg er lokalsakene viktigst, men den allmenne tilliten til partiene er også viktig for partistemmen.

Hennes kollega Bergh tror det kan bli regjeringsskifte om to år dersom trenden fra kommunevalget fortsetter.

– I og med at alle regjeringspartiene har gått tilbake, vil det komme noen vanskelige diskusjoner innad i partiene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Valgforsker om bompengepartiet: – Imponerende

Segaard sier det blir spennende å se hvordan politikken blir i Bergen hvor Bompengepartiet får inn hele 11 mandater.

– Så klart de vil sette noen premisser for videre utvikling. Så må jeg si at jeg synes det er imponerende hva denne folkeaksjonen har klart å prestere! Både har de satt premissene for valgkampen, men også kommet seg inn i det politiske systemet, sier Segaard.

BOMPENGER: Opprørspartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) stjeler velgere fra alle partier, sier valgforsker Jonas Stein ved Norges arktiske universitet (UiT). Foto: Signe Christine Urdal / www.scurdal.com

