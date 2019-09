BRAKVALG: Frp-utbryter og Demokratene-leder Vidar Kleppe i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schr¿der

Demokratene ligger an til brakvalg i Kristiansand – tredje største parti

I Norges sjette største kommune Kristiansand viser prognosene at partiet Demokratene ligger an til å bli byens tredje største parti.

Partiet har en oppslutning på 14,8 prosent i de foreløpige valgprognosene som kom klokken 21. En prognose er en forventning om hva valgresultatet blir, men ikke en fasit.

Prognosene for det lille partiet viser en økning på 11 prosentpoeng siden forrige valg.

Den omstridte ordførerkandidaten for partiet, Vidar Kleppe (55), ligger dermed an til å kunne le hele veien til forhandlingsbordet i hjembyen, når bystyret skal settes sammen i sørlandshovedstaden. Kleppe har selv stiftet partiet Demokratene, etter at han brøt med Fremskrittspartiet, og er en av to representanter for partiet i Kristiansand bystyre.

Fremskrittspartiet, hvor Kleppe har en lang fortid i ledelsen, ender med en nedgang på 3,7 prosentpoeng og lander på 5,3 prosent oppslutning, ifølge prognosene for Kristiansand.

Kleppe har tidligere sagt til VG at han mener Demokratenes fremgang skyldes deres klare linjer mot kunstsiloen, bompenger og flytting av havnen i Kristiansand.

– Fremskrittspartiet spriker i alle retninger. Det hjelper ikke at de lokalt skriker opp mot bompenger, når partiet har en finansminister, samferdselsminister og stortingsgruppe som setter verdensrekord i bompenger hver dag, sier Kleppe.

Demokratenes oppslutningsbyks har også vært tydelig på meningsmålingene, der partiet sikret seg 10,2 prosent av stemmene på forrige meningsmåling utført av Respons Analyse for Fædrelandsvennen og VG.

Dermed kan Høyreordfører Harald Furre bli avhengig av Demokratene for å sikre seg fire nye år. Alternativt kan partiet hjelpe Aps Jan Oddvar Skisland med å få til det første maktskiftet i byen siden 1947, som siden da har vært borgerlig.

Hverken høyre eller venstresiden har imidlertid lyst til å snakke med Demokratene. Da VG snakket med Kleppe tidligere denne måneden tok han likevel akkurat det med knusende ro.

– Jeg vet av politisk erfaring at det kommer til å endre seg valgnatten hvis dette blir resultatet, og da vil vi være opptatt av politikk og ikke posisjoner. Vi må få noe på hjertesakene, kunstsilo, bompenger og havnen i Kristiansand, sa Kleppe og siktet til oppslutningen meningsmålingene viste.

Han la til at Demokratene heller ikke hadde noe imot å sitte på vippen i alle de store sakene og være et “konstruktivt opposisjonsparti”.

For Høyre viser prognosene at oppslutningen daler, og partiet ender foreløpig på 18,2 prosent. En nedgang på 4,8 prosentpoeng. Verst er det imidlertid for Arbeiderpartiet, som raser ned 9,4 prosentpoeng, og ender på 18,4 prosent oppslutning, ifølge prognosene.

