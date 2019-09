VALGKVELD: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på vei inn til Høyres valgvake i Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Skuffet Erna Solberg gratulerte Sp og MDG

Erna Solberg (H) gratulerer Sp og MDG med sine valgseire. Høyre går kraftig tilbake i kommunevalget, men Solberg var fornøyd med at valgdeltagelsen går opp.

– Det er naturligvis skuffende at vi går tilbake. Vi skulle gjerne sett at vi lå høyere og at flere byer og kommuner fikk blått styre. Men nå skal det forhandles mange steder, sa Høyre-lederen til sin valgvake 20 minutter før midnatt mandag.

Høyre har tapt velgere til bompenge-listene, men overfor VG avviser Solberg at hun og Høyre har undervurdert den andre sterke trenden i årets kommunevalg; Oppslutningen til Miljøpartiet de grønne og alle de som hadde klima som sin viktigste sak:

– Jeg mener at vi har en god klimapolitikk, svarer Erna Solberg.

– Men i Norge er klimapolitikk ofte synonymt med å legge ned oljenæringen. Det er ikke vi enige i. Vi har et grønt skifte, og vi får mer reduksjoner i klimautslipp i årene som kommer. Det arbeidet vil vi intensivere, sier hun til VG.

Da partilederen og statsministeren gikk på scenen, hadde mange allerede gått hjem, skuffet over at Høyre var langt unna å overta makten i Oslo fra Raymond Johansen (Ap) og de rødgrønne.

– Men det er fortsatt mulig å få et ganske blått Norge i samarbeid med andre partier, sa Solberg.

NEDOVER: Høyre daler, viser prognosene. Sanner skylder på striden om bompenger. Foto: MATTIS SANDBLAD

Tautrekking

På spørsmål om regjeringssamarbeidet går vanskeligere tider i møte når alle fire partiene går tilbake, svarer Solberg at statsbudsjettet som kommer i oktober, vil inneholde gode saker for alle fire partier:

– Det vil alltid være tautrekking i regjeringen, sier Solberg.

Straffet av bompenger

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner tror at bompenge-striden i regjeringen har straffet Høyre, som ligger an til et resultat på rundt 20 prosent.

Det er ned tre prosentpoeng fra forrige kommunevalg, men hele åtte prosentpoeng dårligere enn stortingsvalget i 2017.

– Det har vært en valgkamp med nye diskusjon om bompenger. Våre velgere er ikke særlig glad i uro og diskusjon mellom regjeringspartiene har overskygget en del av de lokale sakene, sier Sanner til VG.

Høyre-nestederen og kunnskapsministeren mener likevel at partiet har klart å mobilisere velgere opp mot valghelgen. I forrige uke lå partiet under 20 på målingene.

Spent på alt

Erna Solberg kom til Høyres valgvake i Oslos nye bydel Bjørvika klokken 20.30 mandag kveld, en halvtime før de siste valglokalene stengte.

Statsministeren og Høyre-lederen hadde gått til fots i duskregnet fra Statsministerens kontor, noen få kvartaler unna.

Hun kom i følge med livvakter fra PST.

På spørsmål om hva som blir mest spennende på valgnatten, svarte Solberg slik:

– Jeg er spent på alt, jeg.

Det er spesielt storbyene som Høyre-folkene på Clarion-hotellet i Oslo vil være opptatt av.

De har hatt en enorm appetitt på å gjenerobre makten i Oslo og Bergen, som begge gikk tapt til Ap i samarbeid med flere partier i 2015.

Mål: Halve kommune-Norge

Høyre-ledelsens mål før kommunevalget var klart: Erna Solberg har flere ganger sagt at Høyre ønsket at 50 prosent av landets innbyggere skulle bo i en kommune styrt av Høyre.

– Vi ønsket at hver annen velger skulle være så heldig at de kunne bo i en Høyre-styrt kommune. Men det er litt tidlig på kvelden til å konkludere, sier Sanner til VG.

Ikke overraskende

– Nedgangen er ikke overraskende, sier VGs kommentator Per Olav Ødegård på Høyres valgvake.

– Høyre ligger an til et resultat på omlag 20 prosent. Det markerer en klar tilbakegang i forhold i 2015 da partiet fikk 23,2 prosent og enda verre sammenlignet med 28 prosent for åtte år siden. Men vi skal lenger tilbake enn i valgene etter årtusenskiftet da resultatene var svakere enn de ser ut til å bli nå, legger han til.

