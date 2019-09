NEDOVER: Høyre daler, viser prognosene. Sanner skylder på striden om bompenger. Foto: MATTIS SANDBLAD

Høyre-Sanner om foreløpige resultater: - Straffet av bompenge-striden

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner tror at bompenge-striden i regjeringen har straffet Høyre, som ligger an til et resultat på rundt 20 prosent.

Det er ned tre prosentpoeng fra forrige kommunevalg, men hele åtte prosentpoeng dårligere enn stortingsvalget i 2017.

– Det har vært en valgkamp med nye diskusjon om bompenger. Våre velgere er ikke særlig glad i uro og diskusjon mellom regjeringspartiene har overskygget en del av de lokale sakene, sier Sanner til VG.

Høyre-nestederen og kunnskapsministeren mener likevel at partiet har klart å mobilisere velgere opp mot valghelgen. I forrige uke lå partiet under 20 på målingene.

VALGKVELD: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på vei inn til Høyres valgvake i Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Spent på alt

Erna Solberg kom til Høyres valgvake i Oslos nye bydel Bjørvika klokken 20.30 mandag kveld, en halvtime før de siste valglokalene stengte.

Statsministeren og Høyre-lederen hadde gått til fots i duskregnet fra Statsministerens kontor, noen få kvartaler unna.

Hun kom i følge med livvakter fra PST.

På spørsmål om hva som blir mest spennende på valgnatten, svarte Solberg slik:

– Jeg er spent på alt, jeg.

Det er spesielt storbyene som Høyre-folkene på Clarion-hotellet i Oslo vil være opptatt av.

De har hatt en enorm appetitt på å gjenerobre makten i Oslo og Bergen, som begge gikk tapt til Ap i samarbeid med flere partier i 2015.

Mål: Halve kommune-Norge

Høyre-ledelsens mål før kommunevalget var klart: Erna Solberg har flere ganger sagt at Høyre ønsket at 50 prosent av landets innbyggere skulle bo i en kommune styrt av Høyre.

– Vi ønsket at hver annen velger skulle være så heldig at de kunne bo i en Høyre-styrt kommune. Men det er litt tidlig på kvelden til å konkludere, sier Sanner til VG.

