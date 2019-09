Kallmyr nekter å svare på spørsmål om Frps islam-retorikk

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) svarte unnvikende på spørsmål om bruken av ordet «snikislamisering» etter et møte med muslimske organisasjoner torsdag.

På direkte spørsmål fra VG om hva som er Frps ansvar i forbindelse med retorikken overfor muslimer i norsk offentlighet, svarer Kallmyr følgende:

– For meg som justisminister er det viktig å understreke at når vi diskuterer innvandringspolitikk i Norge – og det er en viktig debatt – så er det viktig at vi har bind for øynene, altså at vi ikke lager regler ut ifra hvilken religion mennesker tilhører.

– Hvordan syns du kronikken om snikislamisering bidrar i den diskusjonen dere har hatt om dette temaet nå, spør en NRK-journalist.

– For meg er det viktig å understreke at vi må fokusere på de universelle frihetene alle mennesker skal ha i Norge. Derfor kommer Frp og regjeringen til å rette søkelys på ting som er viktig, som at alle skal ha lik mulighet til å ta utdannelse, også jenter, svarer Kallmyr.

Bakgrunnen for møtet var at regjeringen vil legge fram en nasjonal handlingsplan mot diskriminering og hat mot norske muslimer før nyttår. Muslimsk Dialognettverk og Islamsk råd Norge deltok på møtet med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, justisminister Jøran Kallmyr og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i Oslo i formiddag.

I etterkant roste deltakerne fra de muslimske organisasjonene Frp-statsråden for innsatsen. Men da Kallmyr på spørsmål om begrepet «snikislamisering», begynte å snakke om tvangsgifte og omskjæring blant innvandrere, reagerte flere.

– Dette er en avsporing fra Kallmyr. Disse utingene finnes også i andre religioner. Inne på møtet var han justisminister, men her ute er det tydelig at han også må representere Frp, sier daglig leder Hadj Selhi i Rabita-moskeen til VG.

DIALOGMØTE: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møtte representanter fra Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd. På møtet deltok også kulturminister Trine Skei Grande, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og justisminister Jøran Kallmyr. Foto: TORE KRISTIANSEN

Han ville heller ikke svare på spørsmål om hva som skjer med støtten til omstridte Human Rights Service.

– Det er et budsjettspørsmål, og slike spørsmål får vi ikke diskutere før budsjettet er lagt fram, svarte justisministeren.

Ba om mindre hard retorikk

Kallmyr møtte sammen med kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad representanter fra Islamsk Råd og Muslimsk Dialognettverk torsdag.

Tema for møtet var islamfiendskap i Norge og tiltak som kan forebygge diskriminering og hat mot norske muslimer.

I forkant av torsdagens møte snakket VG med Muslimsk Dialognettverk, som etterlyser tre konkrete tiltak for å få bukt med muslimhat:

Tidlig innsats i skolen for integrering

Mindre hard retorikk om innvandrere og muslimer

Tiltak mot netthat

De siste ukene har nettopp bruken av hard retorikk om innvandrere og muslimer i aller høyeste grad vært på dagsordenen. Venstre-profil Abid Rajas skrev en kronikk der han gikk ut mot bruken av ordet «snikislamisering» og det han kalte «brun propaganda» fra regjeringskollega Frp.

Kronikken utløste en offentlig krangel mellom Venstre og Frp, der Frp-leder Siv Jensen har bedt Venstre-leder Trine Skei Grande om å «rydde opp i egne rekker», mens Grande på sin side har bedt Jensen om å slutte å bruke ordet «snikislamisering».

Raja har på sin side moderert seg og slått fast at han ikke mente å hinte om en kobling mellom Frp og nazismen, som knyttes til fargen brun.

Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk har følgende å si om ordet snikislamisering:

– Ønsker man å hemme integrering, så må finansministeren gjerne fortsette, men jeg tror hun ønsker integrering. Hun ønsker ikke å såre folk og skape utenforskap.

Handlingsplan

Regjeringspartiene ble i midten av august enige om å lage en handlingsplan mot muslimhat. Problemet ble ytterligere aktualisert i kjølvannet av angrepet mot en moské i Bærum i sommer.

Handlingsplanen skal legges fram i høst, og kommer i tillegg til en handlingsplan mot rasisme og diskriminering som også skal legges fram innen utgangen av året.

Da planen om å lage handlingsplanen ble lansert, slo Kallmyr fast at den ikke skal frata folk muligheten til å diskutere islam.

– Vi er opptatt av religionsfrihet, det er viktig for vårt demokrati. Dette er ikke en handlingsplan der man fratar muligheten til å diskutere islam, men for å få stopp på den trakasseringen man ser av muslimer, sa justisministeren.

Mens partileder Jensen har fått kritikk for valgkamputspillet om snikislamisering, får Kallmyr på den annen side ros både fra Raja og Muslimsk Dialognettverk for håndteringen av moskéangrepet i Bærum.

– Han fikk oss til å føle trygghet i dagene etter og gjennom uttalelsene hans forsto vi at han tok tak i situasjonen, sier Jamil.

