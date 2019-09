Jakter stjålet bil til to millioner kroner: – Aldri opplevd før

Da mannen som ville prøvekjøre Mercedesen ikke hadde kommet tilbake på over fire timer, skjønte innehaveren at noe var galt.

Klokken 16.15 fredag meldte politiet om en stjålet Mercedes Gelenderwagen 2019-modell. Like etter klokken 20 kan innehaver av Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand, Bjørn Egil Fjellstad, opplyse om at politiet skal ha funnet bilen på en tracker, men at de ikke finner bilen der trackeren sier den skal være.

Bilen har vært borte en god stund, etter at en mann kom innom og spurte om han kunne prøvekjøre Mercedesen.

– Han kom hit rundt klokka ti og skulle prøvekjøre. Først kjørte vi sammen rundt klokka 11, før han ba om å kunne kjøre alene, sier Mari Fjeldstad til VG.

Hun beskriver han som en høflig og velkledd mann, men etter hvert som tiden gikk ante de ugler i mosen.

– Det tok tre, fire og fire og en halv time. Da vi prøvde å ringe han var ikke det første nummeret i bruk, og heller ikke det andre.

De har drevet med salg av bilene i 40 år, og hun er tydelig på at de har gjort alt etter boka. Blant annet har de en kopi av mannens førerkort, og de var i kontakt med han i to dager før prøvekjøringen.

– Vi har aldri opplevd dette før. Folk har stjålet biler fra butikken, men ikke under prøvekjøring.

Ifølge Bjørn Egil Fjeldstad er bilen verdt rundt to millioner kroner.

Etter å ha søkt opp mannen på Facebook fant de en felles bekjent. Gjennom ham fikk de videoer som Mercedes-tyven skal ha lagt ut i sosiale medier. Ifølge innehaveren viser en video en fart på 273 kilometer i timen.

Operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt bekrefter at de ikke har funnet bilen ennå, men sier at de jakter på en navngitt person.

– Vi jobber med konkrete spor, så vi jobber ikke i blinde, sier han.

Publisert: 20.09.19 kl. 21:27