Mann i 20-årene tok livet sitt etter sexchat-utpressing - saken henlagt

Kripos startet en omfattende internasjonal etterforskning etter at en mann i 20-årene fra Gudbrandsdalen tok livet sitt etter å ha blitt utsatt for utpressing etter en sexchat. Nå er «Operasjon Malstrøm» henlagt.

Det bekrefter påtaleansvarlig og politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos til VG.

Det var våren 2017 at mannen i begynnelsen av 20-årene tok sitt eget liv etter å ha blitt forledet til å utføre seksuelle handlinger med seg selv på videochattetjenesten Chatroulette.

Uten at mannen visste det ble han filmet. Deretter ble han truet med at videoen ville bli spredt, med mindre han innfridde et pengekrav.

Minst hundre unge menn over hele verden har blitt lokket til å kle av seg foran kamera av unge kvinner.

Kripos har så langt identifisert i underkant av ti norske fornærmede i saken som fikk navnet «Operasjon Malstrøm». De uttalte at et større kriminelt, internasjonalt nettverk trolig sto bak. I fjor kunne VG fortelle at spor pekte mot Marokko.

Flere identifisert

Påtaleansvarlig Ole Kristian Bjørge i Kripos understreket at de ikke har gitt opp å pågripe gjerningsmennene - til tross for at saken nå er henlagt.

– Det har blitt avdekket en rekke fornærmede i utlandet som følge av Kripos sin etterforskning. I de tilfellene der det har vært mulig å identifisere de fornærmede, har Kripos sendt informasjon til det aktuelle lands politi. Hva som er gjort videre med denne informasjonen, har ikke Kripos kunnskap om på nåværende tidspunkt, sier han.

LEDET ETTERFORSKNINGEN: Påtaleansvarlig og politiadvokat Ole Kristian Bjørge advarer etter flere saker hvor utenlandske nettverk lokker nordmenn til å kle av seg, for å så å presse de for penger. Foto: Tore Kristiansen

Kan bli gjenåpnet

Bjørge forteller at norsk politi henla saken i sommer, fordi det ikke fantes flere etterforskningsskritt som kunne gjennomføres i Norge.

– Dersom det skulle dukke opp ny informasjon fra Marokko, kan det være aktuelt å gjenåpne saken. Kripos kan ikke uttale seg om etterforskningen i Marokko, da det er marokkansk politi som har ansvar for denne, sier Bjørge.

– Ikke ferdige

VG har vært i kontakt med moren til mannen fra Gudbrandsdalen som ble utsatt for utpressing i 2017. Hun synes det er synd at saken er henlagt.

– Vi hadde jo håpet at gjerningspersonen eller gjerningspersonene ble tatt og fikk sin straff. Samtidig ønsker vi at ikke flere skal bli utsatt for samme utpressing som vår sønn. Vi vet at Kripos har gjort en kjempestor jobb med saken og at de vil følge opp ved eventuell henvendelse fra marokkanske myndigheter, sier hun.

Familiens bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal har forståelse for at Kripos har avsluttet saken. Samtidig understreker hun at de fortsatt har et håp om at gjerningspersonene skal bli tatt.

IKKE GITT OPP: Nina Emilie Braathen Hjortdal er familiens bistandsadvokat. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Jeg har inntrykk av at Kripos har satt inn mye ressurser, og gjort det de kan for å komme så langt som mulig i denne saken.

– Vi velger å se på henleggelsen som en formalitet, fordi man ikke får gjort mer herfra. Samtidig har vi et håp om at det fortsatt jobbes med dette i utlandet. Vi anser oss ikke som ferdige før de skyldige er tatt, sier hun til VG.

