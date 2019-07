FØLER SEG LURT: – Jeg synes rett og slett det er barnslig fra deres side. Det er helt på trynet. Vi føler oss lurt, sier Alexandra Sandvik. Foto: Maren Martinsen/privat

Etterlyser refusjon etter russetreff som aldri ble arrangert

Russ kjøpte billetter til russetreff som aldri var planlagt. Tre måneder senere har arrangøren fortsatt ikke refundert pengene for billettene.

Flere russ kjøpte billetter til helg to av russetreffet på Tryvann i Oslo. Tryvannstreffet har vært en årlig tradisjon for russen siden 2007.

I april sa arrangøren Tryvann Drift AS til NRK at treffet den andre helgen aldri var planlagt. De lovet russen refusjon og ba dem fylle ut et skjema.

I juli, snart tre måneder senere, har russen fortsatt ikke sett noe til pengene sine.

– Jeg har prøvd å kontakte arrangøren på e-post og Facebook, men har ikke hørt noe fra dem siden april, sier Alexandra Sandvik.

Hun og hennes fire russevenninner fra Enebakk hadde kjøpt billetter til helg to av Tryvannstreffet, til en samlet verdi av 5700 kroner.

RUSSETID: I mai feiret Alexandra Sandvik og hennes vandregruppe fra Enebakk at de var ferdige med 13 års skolegang i mai. Foto: Privat

Reagerte på mangelfull informasjon

Sandvik sier hun tidlig reagerte på at informasjonen om russetreffet den andre helgen var mangelfull.

Blant annet var det ingen markedsføring av helg to på Tryvannstreffet sine offisielle kanaler i sosiale medier.

Da den tidligere russejenta tok kontakt med selskapet på Facebook 9. april, fikk hun følgende beskjed:

«Heisann! Helg 2 er ikke sluppet enda dessverre. Mvh. TRVN»

Noen uker senere kom beskjeden fra arrangøren om at treffet den andre helgen var avlyst på grunn av manglende interesse.

De sa at russen kunne velge mellom å bytte inn billetter til helg én kostnadsfritt, eller få kjøpssummen for helg to refundert.

– Vi var ikke interesserte i å bytte inn til helg én, fordi vi skulle på Landstreff Fredriksten den helgen. Derfor fylte vi ut refusjonsskjemaet for å få tilbakebetalt pengene, sier Sandvik.

– Vi føler oss lurt

29. april sendte Sandvik en melding til arrangøren og spurte om når hun og venninnene hennes ville få tilbake pengene sine.

I et svar datert samme dag, skriver selskapet at de er i gang med å behandle refusjonssakene.

« ... så det kommer så fort vi kommer til din sak», står det videre i meldingen.

I ettertid har Sandvik sendt flere meldinger til russetreffet sin Facebook-side og til selskapets e-post-adresse. Ingen av dem har blitt besvart.

– Jeg synes rett og slett det er barnslig fra deres side. Det er helt på trynet. Vi føler oss lurt, sier Sandvik.

Hun legger til at de ikke har noe særlig håp om å få tilbake pengene sine.

LOVET REFUSJON: I meldingen Alexandra Sandvik fikk fra russearrangøren i april, sto det at de var i gang med å refundere pengene til russen. I juli har de fortsatt ikke sett noe til pengene sine. Foto: Skjermdump, Messenger

Ikke besvart

VG har forsøkt å få kontakt med styreleder Olav Tvenge i arrangørselskapet Tryvann Drift gjentatte ganger over flere dager, og forelagt all kritikk. Tvenge har ikke besvart henvendelsene.

I juni stiftet han et nytt selskap, Landstreff Oslo AS. Det nye selskapet skal til neste år arrangere russetreffet på Tryvann, som nå er omdøpt til Landstreff Oslo.

Forbrukerrådet: – Utrolig useriøst

Forbrukerrådet er svært kritisk til at arrangøren fremdeles ikke har refundert pengene til russen.

– Det er utrolig useriøst å selge billetter og ikke arrangere, for så å ikke gi penger tilbake, sier leder for Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Høst.

Hun viser til at prinsippene i forbrukerkjøpsloven er gjeldende i denne saken, og at manglende refusjon er et brudd på avtalen mellom kjøper og selger.

Høst mener det er spesielt kritikkverdig fordi russen er en sårbar målgruppe. Siden man bare er russ én gang, er de i tillegg førstegangskjøpere i markedet.

– Derfor er de ikke kjent med aktørene i bransjen. I tillegg er mange ferdige med å være russ etter russetiden og orker kanskje ikke å forholde seg til det mer.

– Vil sitte igjen med alle pengene

Høst forklarer at de får relativt få henvendelser fra russ i forbindelse med manglende leveranser av arrangementer eller russe-effekter.

Hun tror det henger sammen med at russen ikke kjenner til klagemuligheten til Forbrukerrådet, og at de ønsker å legge russetiden bak seg.

– Det betyr i praksis at arrangøren i denne saken vil sitte igjen med alle de pengene. Det er helt uakseptabelt.

Forbrukerrådet har en egen klagemulighet som innebærer at en saksbehandler megler på vegne av den klagende parten overfor den næringsdrivende.

Høst mener imidlertid at megling ikke vil være naturlig i denne saken.

– For i dette tilfellet har selskapet faktisk sagt at russen skal få tilbake pengene sine. Da er det for så vidt ikke en sak til megling, da skal de betale.

Kan ta saken til forliksrådet

Dersom selskapet velger å ikke betale, må russen ta saken til forliksrådet hvis de vil se noe til pengene sine.

Da kan de få en dom for kravet, slik at pengene kan tvangsinndrives.

I mellomtiden har Pia Høst i Forbrukerrådet en klar beskjed til arrangøren:

– De må identifisere alle som har kjøpt billetter til arrangementet de ikke gjennomførte og betale tilbake pengene snarest.

