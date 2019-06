LEGGES NED: På et styremøte onsdag vedtok Nord universitet å avvikle både Nesna og Sandnessjøen som studiesteder. Foto: Hans Petter Sørensen, Ranano.no

Legger ned Nesna og Sandnessjøen som studiesteder

Nord universitet har vedtatt å legge ned to av sine ni studiesteder. - En trist dag for hele Nordland, sier tidligere studiesjef Alf Magne Jacobsen.

Oppdatert nå nettopp







Vedtaket ble fattet under et styremøte på Værnes onsdag. Én person stemte mot forslaget.

Universitetet ble opprettet for tre og et halvt år siden. Da ble Høgskolen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag slått sammen med Universitetet i Nordland.

Universitetet har til nå hatt studenter fordelt på ni studiesteder. Planene om å legge ned to av studiestedene, Nesna og Sandnessjøen, ble kjent i april.

Nedleggelsen er en del av en ny studiestruktur. Under styremøtet omtalte rektor Hanne Solheim Hansen planene som en «omstrukturering for vekst».

Ifølge NRK vil universitetet spare 50 millioner kroner på nedleggelsen. Nedleggelsen vil berøre rundt 120 av totalt rundt 1300 ansatte direkte.

Mens styret vedtok å legge ned arbeidsplassen var de ansatte samlet i gangen på studiestedet på Nesna, forteller tidligere studiesjef Alf Magne Jacobsen.

– Det var akkurat som ventet. Vi har hatt det tungt lenge, så jeg så egentlig ingen forskjell på oss. Stemningen er oppgitt. Dette er en trist dag for Nesna, Helgeland og hele Nordland, sier Jacobsen til VG.

les også Skolen rotet med dataprogram – elever risikerer å ikke få vitnemål

– Krevende

Under styremøtet omtalte styreleder Vigdis Moe Skarstein omstruktureringen som den mest krevende ved universitetet noensinne.

– Kanskje er dette en mer krevende sak enn det som tidligere er behandlet ved et norsk universitet, sa hun.

Planene som ble kjent i vår har skapt kraftige reaksjoner, både i lokalsamfunnet og fra stortingspolitikere.

12.000 personer har skrevet under på oppropet om å bevare lærerstudiet på Nesna og sykepleierstudiet i Sandnessjøen, skriver NRK.

Rektor Hansen har tidligere sagt til NRK at universitetet har behov for kompetansen hos de ansatte fremover, og at de derfor vil strekke seg langt etter å ha tilbud til alle berørte også fremover.

Lærerutdanningen på Nesna ble opprettet i 1918, og har dermed eksistert i over 100 år. I dag studerer nesten 500 studenter på stedet.

– Et stort område vil nå plutselig stå uten fagmiljø og studenter, og vi kommer til å mangle lærere etterhvert. Dette vil få store konsekvenser både for fagfolk og studentrekruttering, sier Jacobsen.

– Vil ramme hele fylket

Torsdag vil de ansatte på studiestedet møtes for å diskutere veien videre. I rektors forslag vil lærer- og barnehageutdanningen flyttes til Bodø.

Jacobsen har liten tro på at det vil gå etter planen:

– At fagmiljø og studenter skal flytte til Bodø, anser jeg som ganske umulig. Vår største konkurrent er Trondheim. Jeg tror ikke de kommer til å reise til Bodø. Jeg tror de reiser ut av Nordland fylke, sier han til VG.

Motstanderne av nedleggelsen har blant annet pekt på at utdanningen scorer høyt på både resultater og elevtilfredshet.

Leder av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust, viser også til at regionen har et stort behov for både sykepleiere og lærere. Nå frykter hun konsekvensene.

– Vi er veldig skuffet. Vi hadde håpet at styret ville snu. Nå går saken videre til Stortinget, der jeg tenker at vi har bred politisk støtte. Vi har ikke tenkt å gi opp, og vil kommer til å kjempe videre, sier Myklebust til VG.

Varslet omkamp

Aksjonen mener forslaget om nedleggelse er uakseptabelt. Onsdag har flere av motstanderne reist til Værnes, der styret har sitt møte. Samtidig har politikere i SV, Senterpartiet og Rødt har varslet omkamp i Stortinget.

– Jeg er helt overbevist om at dette ikke bare handler om Nesna og Helgeland, men om hele Norge, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB onsdag morgen.

Han mener at nedlegging av studiesteder i distriktene ikke kommer til å stoppe med Nesna, og at spørsmålet er hvilket studiested som er neste i køen.

Publisert: 26.06.19 kl. 14:47 Oppdatert: 26.06.19 kl. 15:26