ÅSTEDET: Det var her, på ekteparets småbruk i Brumunddal, at Svein Jemtland ifølge påtalemyndigheten skal ha drept sin kone Janne. Ektemannen nekter straffskyld. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Jemtland tilbake på åstedet: Hevder Janne var sint og truende

HAMAR (VG) I mai var drapstiltalte Svein Jemtland tilbake på åstedet for å vise politiet hva som skjedde da kona Janne Jemtland døde. I dag ble rekonstruksjonen spilt av i retten.







Svein Jemtland hevder han skjøt kona Janne ved et uhell.

Denne forklaringen festet tingretten absolutt ingen lit til, og dømte ham til 18 års fengsel for drap.

Nå vil Jemtland bevise sin uskyld med en rekonstruksjon, som ble spilt av under ankesaken i Eidsivating lagmannsrett i dag.

Rekonstruksjonen fant sted i mai i år på det tidligere ekteparets småbruk i Brumunddal i Hedmark.

Videoen viser Jemtland med langt grått skjegg og halvlangt hår, ikledd en grønn jakke og dongeribukse.

I retten er det lange skjegget borte. Med kortklipt hår, hvit skjorte og lyseblå dress, fulgte han med på videoen bli spilt av storskjerm.

– Jeg har lyst til å vise hva som skjedde, sier Jemtland under rekonstruksjonen, hvor en markør fra politiet skulle etterligne Jannes påståtte bevegelser natten 29. desember 2017.

– Hun var sint

På videoen forklarer og viser Jemtland hvordan kona skal ha tatt frem et våpen fra nattbordskuffen under en krangel på soverommet.

Hun skal ha dyttet på ham i sengen, videre ut av rommet og ned mot trappen, forteller han.

– Hun er fortsatt sint på meg og vil ha meg ut av rommet. «Ha deg ned, jeg vil ikke ha deg her», forklarer Jemtland.

FORSVARERE: Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen forsvarer Svein Jemtland. Foto: Tore Kristiansen

Han forteller at han datt i trappen etter å ha blitt dyttet av kona. I samme øyeblikk skal han ha tatt tak i beinet til kona, som medførte at hun også falt ned trappen, sier han.

– Jeg rutsjer nedover trappen, på en eller annen måte. Aner ikke hvordan det skjedde, forteller Jemtland.

Janne skal deretter ha hjulpet ham opp, før hun skal ha dyttet ham videre ut av huset. Ifølge ektemannen skal hun ha vært «veldig forbanna».

– Nå må du prøve å roe deg ned, sa jeg da.

– Datt og skuddet gikk av

Jemtland forteller at kona, med en pistol i hånden, fortsatte å dytte ham mot utgangsdøren og samtidig si at han hadde vært utro og brukt sjekkeappen Tinder.

Begge to endte ute i det kalde vinterværet.

– Jeg prøver å gå mot henne. Hun tar automatisk opp våpenet litt. Hun sier at hun skal skyte meg i balla. Nå må du roe deg, sa jeg, forteller Jemtland.

TILTALT: Svein Jemtland er tiltalt for drapet på kona Janne. I tingretten ble han dømt til 18 års fengsel. Nå pågår ankeforhandlingene i Eidsivating lagmannsrett. Foto: Privat

Han skal ha følt seg truet, og hevder at kona rettet våpenet mot ham.

– Jeg prøver da å avvæpne henne, sier Jemtland og viser en rekke ganger på markøren hvordan han førte konas hånd opp og tok kontroll på armen.

– Så begynner hun å gjøre motstand og benet mitt svikter. Det er glatt, og så detter vi. Rett før vi når bakken, eller når vi har nådd bakken, så går skuddet av, forklarer Jemtland på gårdsplassen.

På videoen viser han hvordan pistolen under det angivelige fallet rettes direkte mot hodet til kona.

Tingretten: Usannsynlig

Tingretten fant det bevist at han påførte kona seks ribbeinsbrudd i basketaket mellom de to, før han så likviderte henne med et skudd fra rundt fem centimeters hold ute på gårdsplassen.

Skuddet traff Janne midt i pannen. Tingretten ble vist et videoopptak av et politiavhør hvor Jemtland forsøkte å vise på en politikvinne hvordan skuddet gikk av.

«Etter rettens vurdering fremstår det som usannsynlig at Janne ved et uhell kan ha avfyrt skuddet som drepte henne, slik tiltalte viste det.» skrev tingretten videre.

– Hva var formålet med å gjennomføre en rekonstruksjon?

– Det som ble gjennomført i avhøret var ikke en rekonstruksjon, det var en illustrasjon. Dette var en full rekonstruksjon hvor man filmet og dokumenterte hver enste bevegelse fra alle mulige vinkler, sier Jemtland-forsvarer Christian Flemmen Johansen til VG.

– Hvorfor har dette vært viktig for Svein Jemtland?

– Basert på tingrettens dom risikerer han 18 års fengsel. Det er helt avgjørende å få saken så godt belyst som mulig. Det er et komplisert faktum. En film vil i langt større grad belyse hva som skjedde, enn en forklaring her i tingretten, sier forsvareren.

Aktor Iris Storås sier hendelsesforløpet har vært et sentral tema under hele etterforskningen.

– Det ingenting som har kommet frem i den rekonstruksjonen, av vesentlig betydning, som endrer vår oppfatning av saken, sier Storås til VG.

