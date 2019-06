VRAKDEL: Dette hjulet tilhørende småflyet av typen Piper 28, er nå overlevert politiet. Det ble funnet i Skagerak av fiskeridirektoratets mannskaper på båten «Eir». Foto: Fiskeridirektoratet sjøtjenesten

Flystyrten i Skagerak: Fant et av småflyets hjul i sjøen

Hjulet til det styrtede flyet er den eneste vrakdelen som ble hentet opp av Skagerak etter småflystyrten lørdag.

Mindre enn 10 minutter siden







Sjøtjenesten til fiskeridirektoratet deltok lørdag i søket etter det savnede flyet og de da tre savnede personene, med oppsynsbåten «Eir».

De kom til funnstedet etter at redningsmannskapene hadde vært på stedet, og hentet de tre personene fra flyet, opp fra sjøen.

«Eir» og mannskapet var da 2,5 mil unna funnstedet.

Hjulet til det styrtede flyet fant sjøtjenesten like ved funnstedet, opplyser inspektør Jim Anders Edvardsen i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste til VG.

les også Slik var redningsdramaet da småfly styrtet i sjøen: – Vi så to personer vinke i vannet

Les også: Havarikommisjonen: – De lå veldig lenge i sjøen

– Vi så ingen andre vrakdeler, og jeg tror det var den enste delen som ble funnet. Vi lette sammen med kystvakten i 15–20 minutter etterpå, sier han.

Hjulet ble levert til politiet da sjøtjenesten var tilbake til kai.

Stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl, sier til VG de ikke kjenner til at det er funnet ytterligere vrakrester.

– Kan det fortelle noe om årsaken til ulykken?

– Det må Havarikommisjonen svare på.

Havarikommisjonen har ikke svart på VGs henvendelse.

Inspeksjonsfartøyet «Eir» lå til kai i Kristiansand, 23 kil unna ulykkesstedet, da mannskapet hørte på VHF at det pågikk en leteaksjon.

Nils Ole Sunde i Hovedredningssentralen sier til VG at de ikke har rapporter på eventuelle vrakdeler fra flyet, og henviser til politiet. Kystvakten opplyser til VG at deres mannskaper ikke fant vrakdeler.

– Vi gikk i søk ut fra Kristiansand. På veien møtte vi på både redningsskøyten og MS Falkbris, sier Edvardsen til VG.

Fartøyet «Eir» brukes til vanlig av Fiskeridirektoratet til ressurskontroll for fiskeri, havbrukskontroller og forskning.

– Det var dårlige forhold for god sikt. Det var frisk bris og skvulpesjø og vanskelig å se. Bølgene gikk i hvitt, så det var vanskelig å se konturene, sier Edvardsen.

Ifølge Hovedredningssentralen, ble det iverksatt en leteaksjon etter at sentralen mottok en maydaymelding klokken 16.09 lørdag ettermiddag.

les også Flystyrten i Skagerak: - De klamret seg fast til vrakdeler

Edvardsen i Fiskeridirektoratet roser innsatsen til kystvakten og redningsselskapet for innsatsen under redningsaksjonen:

– Det er en solskinnshistorie at de faktisk overlevde en slik ulykke. Det hadde jeg ikke kunne tenke meg. Skagerak er et hardt værområde til tider, og vi er litt overrasket over at dette gikk så bra. Vi håper det går bra for den tredje personen, sier Edvardsen

To av mennene som ble hentet opp av vannet, beskrives som letter skadet.

En tredje person ble lørdag beskrevet som livstruende skadet. Pressevakt Anders Bayer ved Ullevål sykehus opplyser til VG mandag morgen at de ikke har anledning til å gi oppdateringer om tilstanden av hensyn til taushetsplikten.

Søket ble avsluttet klokken 18.40, etter at Hovedredningssentralen fikk melding om at de tre personene var hentet opp av vannet.

Det betyr at det gikk to timer og 31 minutter fra maydaymeldingen ble sendt ut til redningsaksjonen var avsluttet. Hovedredningssentralen vet foreløpig ikke hvor lenge flyet hadde vært i luften da det fikk problemer.

les også Havarikommisjonen: – De lå veldig lenge i sjøen

HENTET OPP AV SJØEN: Fiskeridirektoratets fartøy «Eir» hentet opp hjulet til småflyet i Skagerak lørdag. Foto: Fiskeridirektoratet sjøtjenesten

I tillegg til helikopterressurser har fire båter fra Redningsselskapet deltatt i søket, sammen med Kystvakten – og Fiskeridirektoratet.

Det var et lasteskip som først observerte de tre personene.

I en pressemelding opplyser politiet i Agder at det var et småfly som var på oppdrag for politiet som ble savnet.

Det aktuelle småflyet var engasjert av politiet i forbindelse med søk etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerfergen Stavangerfjord, «Danskebåten», utenfor Mandal natt til lørdag. Dette søket er nå formelt avsluttet, opplyste politiet.

HEISES OPP: Her blir en av dem som var om bord i småflyet heist opp i redningshelikopteret. Foto: MS «FALKBRIS»

Politiet opplyste lørdag kveld at to av personene var hjemmehørende på Sola i Rogaland og tilhørte NLF Flytjenesten, og en er hjemmehørende på Kjevik flyklubb i Kristiansand.

– Flyet som vi normalt bruker i denne type oppdrag var på service. Dermed fikk vi bistand fra et fly hjemmehørende på Sola, sier Sjustøl.

Det aktuelle småflyet var av typen Piper 28.

Publisert: 24.06.19 kl. 11:22