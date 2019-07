ROTTEBÆSJ: På uteområdene til villaen som familien Ulset leide på Sicilia, var det fullt av rottebæsj. Foto: Privat

Leide hus i ferieparadis – omringet av rottebæsj

På grunn av rotter måtte Trygve Ulset og familien flytte fra feriehuset de leide på Sicilia. Utleieformidleren HomeAway mener de ikke har krav på erstatning.

Det ble ingen drømmeferie for familien Ulset fra Asker.

De skulle i utgangspunktet tilbringe 14 dager i en villa på den italienske øya Sicilia, som de hadde leid gjennom utleieportalen HomeAway.

Slik gikk det imidlertid ikke. Da de ankom huset oppdaget familien nemlig at de ikke var alene.

– Det var rotter i trærne rett utenfor huset, og etterlatenskapene deres lå strødd rundt på tomten. Det var rett og slett heslig, sier familiefar Trygve Ulset.

SKUFFET: Kari Anne Vold Ulset, Lavrans Vold Ulset og Trygve Ulset fikk ikke ferien de hadde håpet på, under oppholdet i feriehuset de leide på Sicilia. Foto: Privat

Holdt dem våkne om natten

Ulset forteller at de lå våkne om nettene på grunn av krafsing fra rottene. De var også nødt til å forsikre seg om at dører og vinduer var lukket til enhver tid.

– Det er ganske ille når du ikke får brukt uteområdene på ferie med tre barn. Det var vi som ble fanget, ikke rottene.

Derfor kontaktet familiefaren HomeAway for å be dem løse problemet. De svarte først med å henvise til huseier, som satte ut en rottefelle.

– Men det hjalp ikke noe særlig fordi det var så mange rotter, understreker Ulset.

Rottenes tilstedeværelse ble til slutt så plagsom at familiefaren igjen kontaktet HomeAway, denne gangen for å be om kompensasjon.

Da fikk han til svar at det ikke var en erstatningssak, fordi rottene var ute og ikke inne.

Ulset reagerer på argumentet til utleieformidleren.

– Uterom og innerom går jo i ett når man er på sommerferie og skal sole seg, og spise alle måltider på terrassen.

VED SPISEBORDET: Trærne med rottene lå rett ved siden av spisebordet der familien Ulset skulle tilbringe store deler av ferien. Foto: Privat

Leide nytt hus til 14.000

Da huseieren ikke fikk bukt med problemet, bestemte familien seg etter fire dager for å flytte fra feriehuset.

På det tidspunktet gjensto det fortsatt ti dager av oppholdet på den italienske øya.

I tillegg til de rundt 18.000 kronene familien hadde betalt for å leie villaen, måtte de punge ut med nesten 14.000 kroner ekstra for et nytt hus.

– Vi ville jo gi ungene våre en fin ferie, så da må du bare lukke øynene og betale, sier Ulset og legger til:

– Når vi først hadde klart å finne et nytt hus, var det nærmest en lykkefølelse å sette seg i bilen og kjøre vekk.

FORTSATT TIL LEIE: Det første huset som familien Ulset leide på Sicilia, ligger fortsatt ute til leie på HomeAway sine hjemmesider. Foto: Skjermdump, HomeAway.it

Ligger fortsatt ute til leie

Etter at de hadde flyttet ut av villaen, bestemte familiefaren seg nok en gang for å kontakte HomeAway.

I et svar på e-post peker utleieformidleren på at klagen ikke faller inn under selskapets garantiordning.

«Likevel vil vi tilby dere en symbolsk sum på 400 euro og full refusjon av servicegebyret på 196 euro», skriver selskapet.

– En fornærmelse, mener Ulset, som har brukt totalt 32.000 kroner på leie av feriehus, i tillegg til dyre telefonregninger etter alle samtalene med HomeAway.

Han reagerer også på at feriehuset fortsatt ligger ute på hjemmesidene til HomeAway, til tross for at selskapet har blitt gjort oppmerksomme på rottene.

– Huset er fullbooket fremover. Dersom det kommer en familie med barnevogn som aner fred og ingen fare, kan det fort hende de finner en rotte i vognen.

Selskapet beklager

I en e-post til VG skriver HomeAways europeiske pressekontakt Yvonne Bonanati at de ikke tidligere har mottatt klager på den aktuelle huseieren på Sicilia.

De viser til at tidligere gjester har lagt igjen svært positive anmeldelser under husets annonse på utleieportalens sider.

Videre gjentar hun argumentasjonen om at saken til familien Ulset ikke er dekket av deres garantiordning, fordi rottene befant seg utenfor huset.

– Fordi den aktuelle tomten er plassert i landlige omgivelser på Sicilia, i nærheten av stranden og omringet av en hage, kan rotter og andre gnagere befinne seg utenfor tomten i sommermånedene, skriver Bonanati og legger til:

– Uansett vil vi beklage at familien Ulset hadde en mindre optimal opplevelse med et feriehus leid gjennom vår side. Derfor har vi tilbudt dem en kompensasjon som et tegn på godvilje. Vi er i direkte kontakt med Trygve Ulset om dette.

Publisert: 17.07.19 kl. 05:45 Oppdatert: 17.07.19 kl. 06:02