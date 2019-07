SENSURERT: Den nederste delen av innholdsfortegnelsen til «Skravlevinen» ble sensurert ved hjelp av sprittusj. Foto: Bjørg Thorhallsdottir, PRIVAT

Brøt alkohollov – måtte tusje over 6000 vinflasker for hånd

Da Vinmonopolet ikke ville selge vinen på grunn av etiketten, måtte leverandøren ta hendene fatt.

Kunstneren Bjørg Thorhallsdottir (44) står bak rødvinen «Skravlevinen», som etter planen skulle vært i hyllene på Vinmonopolet for flere uker siden. Vinmonopolet har imidlertid trukket salget på grunn av innholdsfortegnelsen til rødvinen.

I innholdsfortegnelsen står det blant annet at rødvinen inneholder «soldråper og gode samtaler» og at den kan vekke dansefoten.

– Jeg hadde aldri i mine villeste fantasier trodd at det skulle være galt å tulle litt på en innholdsfortegnelse, sier Thorhallsdottir til VG.

LAGET VIN: Kunstner Bjørn Thorhallsdottir står bak rødvinen som måtte tusjes over før salg. Foto: PRIVAT

– Har dere ikke humor?

Hun har vært i Italia for å produsere rødvinen. Da vinen var klar og skulle i butikkhyllene, ringte Vinmonopolet for å opplyse at de måtte trekke salget på grunn av innholdsfortegnelsen. Dette var også noe hun fortalte sine over 20.000 Instagram-følgere om.

– Markedsavdelingen mente det ikke var en ordentlig innholdsfortegnelse. Jeg fikk jo helt sjokk. Mitt første spørsmål til dem var: Har dere ikke humor?

Importøren Palmer Group AS måtte derfor betale distributøren Vectura for å manuelt tegne over innholdsfortegnelsen på 6000 rødvinsflasker med sprittusj.

– Nå som de har tegnet over alle flaskene, kan rødvinen komme tilbake til hyllene, sier Thorhallsdottir.

Etter planen skal «Skravlevinen» tilbake i butikkhyllene igjen på mandag.

VG har vært i kontakt med Palmer Group AS og Vectura. Ingen av selskapene ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og vil dermed ikke fortelle hvordan arbeidet med sprittusjen foregikk.

MÅTTE ENDRES: Slik så originalemballasjen på «Skravlevinen» ut før den ble tusjet over. Foto: Bjørg Thorhallsdottir, PRIVAT

– Brøt alkoholreklameforbudet

Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, forteller at deler av innholdet på etiketten var i klart brudd med alkoholreklameforbudet.

– Vinen skulle overføres til et annet utvalg hos oss, og i den forbindelse var den inne til kontroll. Der oppdaget vi teksten. Vinen har nok en gang i sin levetid endret etiketter uten at vi var informert om dette, sier han.

Han forteller at Vinmonopolet deretter har hatt en dialog med grossisten, som de handler varen av, og at de begge var enige.

– Varer som selges gjennom oss kan selvfølgelig ikke bryte med alkoholreklameforbudet. Her er det ikke Vinmonopolet som er firkantet, det er regelverket som er absolutt. Grossisten har valgt å få hjelp av sin distributør til å justere etiketten slik at vinen kan selges. De melder også at teksten vil være endret på fremtidige leveranser etter at eksisterende lager er solgt ut.

Publisert: 07.07.19 kl. 15:02 Oppdatert: 07.07.19 kl. 15:17