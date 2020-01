NAV-offer mener statsråd Hauglie må gå

Rune Halseth (55) er blant dem som har måttet sone i fengsel fordi loven ble tolket feil. Nå mener han saken må få konsekvenser.

På bakerste rad i høringsrommet satt Rune Halseth (55) og fulgte med, mens statsråden, NAV-sjefen og statsministeren forklarte hvor de mente det gikk galt i NAV-skandalen.

Halseth er en av de 75 som ble dømt på uriktig grunnlag. Han ble dømt for trygdesvindel for over 300.000 kroner og sonet fire måneder i høysikkerhetsfengsel

Han er klar på at han mener statsråd Anniken Hauglie (H) må gå av.

– Jeg tror ikke hun er den riktige personen nå til å sitte der og bygge opp tilliten, for folk har ikke tillit til henne. Det opplever jeg som snakker med veldig mange som er berørt av den samme saken, sier Halseth.

– Ansvarsfraskrivelse

Han mener det samme om NAV-sjef Sigrun Vågeng. Halseth er ikke imponert over hvordan sjefen og statsråden har tatt sitt ansvar.

– Det er en stor ansvarsfraskrivelse, der den ene skylder på den andre, og den tredje skylder på den første igjen. Det går igjen hele tiden, sier Halseth.

Han spør hvilken kompetanse NAV nå har, som kan bygge opp igjen tilliten til systemet.

Flere har beklaget overfor de berørte av NAV-skandalen i dag.

– Jeg syns vi blir en brikke inn i hele dette spillet. At de ikke ser menneskene bak dette og hva de egentlig har satt i gang og hva det har gjort med folk, sier Halseth.

VG stilte Vågeng spørsmål om hun vurderer å gå av fredag.

– Jeg fortsetter ryddejobben så lenge jeg har statsrådens tillit, svarte hun da.

Hun har også tidligere kommentert Halseths oppfordring.

– For meg er det litt underordnet hva som skjer med min stilling. Det handler om de som Rune og andre som er berørt, sa hun til NRK

