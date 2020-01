Etterforsker grov vold i Oslo: Ble knivstukket i øret og fikk slått ut tenner nyttårsaften

Politiet åpner etterforskning etter at fem personer var involvert i slagsmål i Oslo natt til 1. januar.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en voldshendelse på Haugerud i Oslo natt til 1. januar. Fem personer var involvert og flere av dem er tidligere kjenninger av politiet. To av dem er utsatt for grov vold. En av dem skal ha fått slått ut flere tenner, og en annen fikk flere knivstikk i øret. Det er et ubekreftet skadeomfang, og politiet har ennå ikke fått sett på legejournaler, sier kommunikasjonsrådgiver i Oslo-politiet Eirik Willmann til VG.

Ifølge Willmann har de foreløpig ett vitne til hendelsen. Vitnet skal ha våknet av bråk utenfor huset og sett flere personer slåss i gaten.

Politiet fikk melding om volden rundt 04 på natten. Saken etterforskes, og politiet kan ikke si noe mer om personers bakgrunn eller motiv.

Taust politi

Hendelsen ble ikke meldt av politiet på den sosiale plattformen Twitter, som skal brukes for å holde offentligheten og pressen orientert. Ifølge retningslinjene fra Politidirektoratet bør politiet melde fra om hjelp til vitneopplysninger og kan melde fra om ordensforstyrrelser på plattformen. Det er vanlig at politiet melder fra om akutte hendelser.

Det var taust på Oslo-politiets twitterkonto fra et kvarter før midnatt til 07.46 morgenen etter. Da publiserte politiet en oppsummering av nattens hendelser Oslo, Bærum og Asker. De tre kommunene har til sammen over 850.000 innbyggere.

Volden på Haugerud tre timer tidligere, der en mann ble stukket med kniv og en annen mistet tenner i slagsmålet, var ikke nevnt:

«Det har vært en meget hektisk natt for politiet med mange ordensforstyrrelser, slåsskamper, utagerende berusede personer, noen små branner og flere oppdrag der det har blitt truet med kniv. De fleste oppdragene har skjedd i Oslo.»

VG stilte spørsmål til Oslo-politiet om slagsmålet lørdag, men de kunne ikke gi svar før i dag.

– Bar preg av slagsmål

Kommunikasjonsrådgiver Eirik Willmann sier til VG at knivstikkingen på Haugerud var en «helt ordinær voldshendelse».

– Det var andre alvorlige voldshendelser den natten, dessverre. Mye å gjøre, samt prioriteringer, gjorde at denne hendelsen ikke ble tvitret om, sier Willmann.

Et vitne i saken meldte om bråk utenfor huset.

Wilmann sier til Abcnyheter at politiet kort tid etter møtte på tre andre personer, som også bar preg av å ha vært i et slagsmål.

– De sier på sin side at de har blitt angrepet av to eldre menn, sier Wilmann, som overfor nettavisen beskriver volden som «alvorlig».

– Vi har forståelse for at folk blir bekymret når det skjer slike voldsepisoder i nærområdet, sier Wilmann til Abcnyheter.

Politiet bekrefter at de har startet etterforskning og vil hente inn avhør og annen informasjon. Flere av partene skal være kjenninger av politiet. Ingen av partene skal være mindreårige.

Publisert: 06.01.20 kl. 18:42

