Ragnar Ulstein gravlegges

Både Kronprins Haakon og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er til stede når krigshelten og krigshistorikeren Ragnar Ulstein blir gravlagt fredag ettermiddag.

Ragnar Ulstein deltok på flere sabotasjeaksjoner i Norge etter at han i 1941 dro over til England og ble med i Kompani Linge. Ulstein døde den 3.desember, hele 99 år gammel.

Han blir gravlagt på Statens bekostning i Spjelkavik kirke.

Ulstein ble født 19. april 1920 i Ulstein i Møre og Romsdal og var en fremtredende motstandsmann under andre verdenskrig.

Ulstein var løytnant i den britiske militæravdelingen Kompani Linge, som besto av norske frivillige som skulle delta i britisk ledede operasjoner i Norge under krigen og organisere, instruere og lede den norske motstandsbevegelsen.

Ulstein deltok under flere operasjoner, deriblant landgangen i Reine i desember 1941 og i en sabotasjeaksjon mot et forsynings- og troppeskip i Nord-Gulen utenfor Svelgen i 1943.

Fra høsten 1944 ledet Ulstein oppbyggingen av hjemmestyrken med kodenamnet «Siskin» i Sogn.

Ragnar Ulstein tilbrakte store deler av sitt profesjonelle liv etter krigen som journalist, forfatter og ikke minst krigshistoriker.

Han tok aktivt del i kampen for at de norske fangene i tyske konsentrasjonsleirer skulle få erstatning fra Forbundsrepublikken Tyskland, og var sterkt engasjert i arbeidet for krigsinvalidene. Ulstein var også aktiv politisk i Venstre.

– De fleste vil nok huske Ragnar Ulstein mer som forfatter og formidler av motstandskampen enn som aktiv Linge-kar. Han intervjuet mellom 1200 og 1400 førstehåndskilder som opplevde krigen og hjemmefronten, sa biograf Gunnar Myklebust til VG ved Ulsteins død.

Publisert: 13.12.19 kl. 12:14

