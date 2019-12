Mann skutt av politiet i Hordaland

Mannen i 30-årene skal blant annet ha gått mot politiet med motorsag før han ble skutt i foten på en hytte lørdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Det melder operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt i en pressemelding sent lørdag kveld.

Mannen ble skutt i foten på en hytte i Lindås kommune lørdag kveld, og fraktet til Haukeland sykehus med ambulanse.

Han er alvorlig, men ikke livstruende skadet.

Skytingen skjedde klokken 22.50 – åtte timer etter at politiet fikk melding om at noen hadde brutt seg inn i og tatt tilhold i hytta.

– Meldingen kom inn til oss like før klokken 15, og mannen ble skutt like før klokken 23, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Per Algrøy til VG.

Det er ikke klart når politiet kom frem til hytta.

– Da politiet kom frem, truet han dem med en øks. Politiet trakk seg unna, sier operasjonsleder Rebnord i pressemeldingen, og legger til at politiet prøvde å forhandle med mannen uten å nå frem.

Etter en stund kom mannen ut av hytta igjen, denne gangen med en motorsag, ifølge politiet. Han startet motorsagen, og gikk mot politiet, som valgte å avfyre varselskudd.

– Mannen fortsatte å gå mot politiet med motorsagen i gang. Han ble til slutt skutt i foten av politiet, sier operasjonslederen.

Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen.

Publisert: 29.12.19 kl. 01:13 Oppdatert: 29.12.19 kl. 02:37

Flere artikler