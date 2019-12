Klikk for å aktivere kartet

Kvinne (19) funnet bevisstløs på hotell – alvorlig skadet

Kvinnen ble funnet i en trapp på Røros Hotell like etter midnatt natt til lørdag. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var AMK-sentralen som først ble varslet om at en kvinne var alvorlig skadet etter en hendelse på hotellet.

De kontaktet deretter politiet, som rykket ut til stedet.

– Vi vet ikke hvor lenge hun har ligget i trappen, så det kan vi ikke si noe om akkurat nå, sier politiadvokat Line Brenne Dreier i Trøndelag politidistrikt til VG.

Kvinnen ble innlagt på St. Olavs hospital, og er nå utenfor livsfare. En av politiets hypoteser er at hun har blitt utsatt for vold.

Lørdag morgen avhørte politiet en mann i 20-årene som var til stede på hotellet da hendelsen fant sted. Han ble først avhørt som vitne, men ble senere avhørt som mistenkt og pågrepet i saken.

– Det er etterforskningen som har ledet oss frem til den endringen – tekniske undersøkelser og hovedsakelig vitneavhør, som vi har brukt mest tid på, sier Brenne Dreier.

– Er det en relasjon mellom kvinnen og den mistenkte mannen?

– Vi vet ikke om de var der sammen, det er noe vi prøver å finne ut av.

Utelukker ikke øyenvitner

Brenne Dreier forteller at det samme kvelden ble avholdt et slags julearrangement på hotellet.

På spørsmål om kvinnen og den mistenkte mannen deltok på arrangementet, svarer hun at de foreløpig ikke kan si noe om hva de gjorde på hotellet.

Politiadvokaten sier videre at de så langt ikke har indikasjoner på at hendelsen har blitt fanget opp av overvåkningskamera, men understreker at de følger opp den tråden videre.

De har som en del av etterforskningen avhørt gjester og ansatte som var til stede natt til lørdag.

– Akkurat nå har vi ingen vitner til selve hendelsen. Men det er jo på nattetid i romjulen, uoversiktlig med mange folk til stede, så vi kan ikke utelukke at det finnes øyenvitner, sier Brenne Dreier.

Har ikke avhørt kvinnen

På grunn av kvinnens tilstand, har politiet foreløpig ikke kunnet gjennomføre et avhør av henne.

– Vi vil ta stilling til det på nytt i morgen, sier politiadvokaten.

– Vil det gjennomføres flere avhør av den mistenkte mannen?

– Vi kartlegger nå om vi skal gjennomføre flere avhør utover natten eller i morgen.

Publisert: 28.12.19 kl. 21:43

Mer om

Flere artikler