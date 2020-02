Direktør i Bufdir, Mari Trommald. Foto: Frode Hansen

Bufdir sliter økonomisk – måtte avlyse flere arrangementer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) innrømmer at de er i en krevende økonomisk situasjon. Samtidig må direktoratet stadig foreta dyre enkeltkjøp av private aktører.

VG har fått tilgang på en e-post som ble sendt fra Bufdir til de private aktørene i fjor. Der fremkommer det at direktoratet er i en krevende økonomisk situasjon, og har vært nødt til å avlyse en rekke arrangementer.

I en e-post til VG forklarer anskaffelsesdirektør i Bufdir, Magnus Askim, direktoratets økonomiske situasjon slik:

«Økonomisk styring er alltid utfordrende når Bufetat skal levere tjenester som er lovpålagte og der en ikke alltid er kjent med antall barn som trenger hjelp fra det statlige barnevernet. Dette er Bufdir og Bufetat godt vant med, og vi har jevnlige dialoger med våre leverandører av barnevernstjenester om riktig bruk av tiltak og om kostnadseffektivisering.»

Uforutsette utgifter tilknyttet pensjon i 2019 var årsaken til de avlyste arrangementene, ifølge Askim.

Han opplyser videre at Bufetat og Bufdir i løpet av året har hatt samtaler med de private aktørene om hensiktsmessig bruk av tiltak – også i et økonomisk perspektiv.

De siste to årene har enkeltkjøp hos private aktører kostet Bufdir over to milliarder kroner.

– Enkeltkjøp skal ikke erstatte rammeavtaler

I årsbudsjettet for 2018 skriver direktoratet at dyre enkeltkjøp var en av årsakene til at etaten var i en krevende økonomisk situasjon.

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, mener den store andelen enkeltkjøp er en indikasjon på at det er flere barn som har behov for mer og tettere oppfølging enn det som er mulig med dagens rammeavtaler.

Direktorater jobber nå med å utvikle innretningen på avtalene med private, opplyser hun.

– Har enkeltkjøpene nærmest erstattet rammeavtalene hos de private aktørene?

– I utgangspunktet skal ikke enkeltkjøp erstatte rammeavtaler. Enkeltkjøp er primært for de plasseringene der barnets behov ikke dekkes av rammeavtalene. Enkeltkjøp kan også forekomme der hensyn som geografi og manglende kapasitet gjør seg gjeldende. Dette er blant de områdene vi vil se på når vi skal inngå nye avtaler, skriver Trommald i en e-post til VG.

– Hvorfor er det foretas enkeltkjøp i hovedsak av kommersielle aktører?

– Det er i stor grad kommersielle aktører som leverer tilbud ved forespørsel om enkeltkjøp, og de har større geografisk spredning enn ideelle aktører. Det er også ofte slik at enkeltkjøp handler om barn med sammensatte og komplekse utfordringer – og leverandørene i markedet har ulik kompetanse og erfaringsgrunnlag. Direktoratet opplever generelt blant leverandørene i markedet en vilje til å bidra med tilbud til Bufetats målgrupper, men leverandørene blir brukt ulikt og har ulik erfaring og kompetanse med tanke på ulike typer utfordringer.

– Betyr disse tallene at Bufetat og Bufdir har gjort seg avhengige av private aktører?

– Private aktører leverer viktige tjenester for oss i dag, men det betyr ikke at bruken ikke kan justeres. Vi har gjort endringer der vi har sett behov for det. Akuttområdet har vi for eksempel anbefalt at regionene i hovedsak skal drifte selv. Etter en periode med tilpasning håndterer regionene dette i stor grad. Det statlige apparatet er slik sett ikke avhengig av å bruke det private tilbudet over tid. Avtalene gir mulighet til å redusere kapasiteten hos private, noe som i praksis forutsetter en økt kapasitet i statlige institusjoner, skriver Mari Trommald i en e-post og fortsetter:

– Vi holder nå på å se på fremtidige behov. Av hensyn til markedet vil vi ikke kommentere nærmere på dette.

Etter VGs avsløringer har både statsråd Kjell Ingolf Ropstad og Bufdir påpekt at antallet enetiltak – der barn bor isolert – har blitt kraftig redusert i år.

Det er et politisk mål å kutte ned på de dyre enkeltkjøpene hos de private aktørene. Men så langt i år har like mange av oppholdsdøgnene vært enkeltkjøp som i fjor.

Publisert: 01.02.20 kl. 16:20

