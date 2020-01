ETTERFORSKER: Politiet og Kripos undersøker nå hva brannårsaken er. Foto: Helge Mikalsen

Jente (7) død etter brann: – Vi hadde et lite håp om å få henne tilbake i live

BERGEN/OSLO (VG) Fire av de seks personene som ble evakuert og sendt til sykehus etter at en bolig tok fyr i Bergen natt til lørdag, er nå døde.

Tirsdag ettermiddag kom beskjeden om at en syv år gammel jente døde som følge av skadene. Fra før av er en ni år gammel jente, en 14 år gammel jente og hennes mor (41) bekreftet omkommet etter brannen natt til lørdag.

Det var klokken 06.29 brannvesenet fikk melding om brann i en tomannsbolig i Ytrebygda i Bergen. Brannvesenet var raskt på stedet og gikk inn med røykdykkere i tomannsboligen klokken 06.41. Det var kraftig røykutvikling i boligen.

Det var en familie på syv, to voksne og fem barn, som bodde i boligen. Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opprinnelig fra Syria. Ifølge politiet var fire av barna og de to voksne til stede i huset da brannen startet.

I SORG: Dijar Huro (t.h.) har mistet søster og tre nieser etter dødsbrannen i Ytrebygda. Her sammen med Ibrahimj Mustafa, en nær venn av familien. Foto: Helge Mikalsen

– En stor sorg i hjertet

Kurderne som var samlet på Haukeland universitetssykehus, mottok dødsbudskapet med sorg:

– Vi hadde et lite håp om å få henne tilbake i live, sier Ibrahim Musstafa (35) med tårer i øynene.

Ved hans side står Dijwar Huro, som mistet søster og tre nieser i brannen i Ytrebygda lørdag morgen og sykehusimam Muhammad Azeem på Haukeland universitetssykehus.

Ibrhaim Mustafa kaller dødsbrannen en forferdelig tragedie.

– Det er utrolig vanskelig, trist og vondt. Jeg har en stor sorg i hjertet. Støtten fra alle de andre betyr mye, sa Dijwar Huro til VG tidligere tirsdag.

Også to søstre og en bror av den avdøde kvinnen er kommet til Bergen. Huro forteller at det var faren i familien som først kom til Norge i 2015.

– Han flyktet først til Tyrkia, men valgte å komme til Norge for at barna skulle få et godt liv, borte fra krigen i Syria, sier Huro.

I slutten av mai i 2017 kom kona og barna til Norge.

– De var veldig glade over å være her og hadde fått mange norske venner, sier Huro.

