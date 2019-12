I BANKEN: (Fra venstre) Arbeider Georgi Vasilev (32), LO-advokat Lars Christian Fjeldstad som bistår bulgarerne, arbeider Andrey Penkov (42), Ivaylo Mihov (42) og Krasimir Balabanov (50). Foto: Trond Solberg

Får billett hjem til jul etter måneder uten lønn: – Det har vært veldig stressende

Dagen før julaften og røde dager i bankene, har fire av de bulgarske bygningsarbeiderne som ikke har fått lønn de siste månedene, fått nok penger til å klare seg gjennom julen. Nå kommer de seg hjem til familiene sine.

– Det har vært veldig stressende. Det har ikke vært bra, men mange har tatt vare på oss, sier Krasimir Balabanov (50) til VG.

Han har akkurat vært i banken med LO-advokat Lars Christian Fjeldstad, og Lars Mamen fra organisasjonen Fair Play Bygg i Oslo. Der har han og tre av hans kolleger fått utbetalt en sum med penger så de skal klare seg gjennom julen, og de har fått hver sin flybillett til Bulgaria mandag ettermiddag – dagen før julaften

Tirsdag skrev VG at 35 arbeidere ikke har fått lønn fra selskapet Fagarbeideren AS. Vi møtte fortvilte arbeidere fra Bulgaria, Polen, Afghanistan og Norge, som ikke har fått lønn på to måneder. Fair Play Bygg, Oslo og omegn anslår at de har utestående lønn for over to millioner kroner.

Sondre K. Høysæter, som er sjef for Hope for Justice som jobber for å hjelpe ofre for menneskehandel, mener de innleide arbeiderne har vært utsatt for menneskehandel, eller «moderne slaveri».

Gleder seg til å møte barnebarnet

Fagarbeideren AS ble slått konkurs den 19. desember. Da har arbeiderne krav på å få dekket den utestående lønnen de har gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. Det kan likevel ta tid.

Men fagbevegelsen har engasjert seg sterkt i skjebnen til de innleide bygningsarbeiderne. LO har i samarbeid med Fair Play Bygg Oslo og Hope For Justice sørget for at de fire har fått tak i flybillett, og at de bulgarske arbeiderne har fått et lite forskudd på lønnskravet, så de klarer seg gjennom julen. Dette er mulig på grunn av LOs solidaritetsfond, som LO-sjefen åpnet opp etter å ha hørt om hva de ble utsatt for.

– Det blir veldig fint. I denne tiden på året er det veldig fint å få være hjemme, sier Balabanov.

Mens han forteller om de tøffe månedene som har gått på en kafé i Oslo sentrum, får han inn et videoanrop på telefonen. På skjermen dukker en liten jente opp, og han får tårer i øynene mens han snakker med dem som venter hjemme. Han ble for ikke lenge siden bestefar til Daria (10 måneder).

– Jeg skal kjøpe en gave til henne på Gardermoen, smiler han.

Mens han har vært uten lønn i Norge har barna hans støttet ham med rundt 250 kroner i uken. I tillegg har Hope For Justice kjøpt mat til arbeiderne, før de fikk bistand av Frelsesarmeen.

Seks av bulgarerne har bodd sammen i et hus ved Lysaker utenfor Oslo, før de flyttet til en hemmelig adresse. To av dem har allerede reist hjem. Men på grunn av få tilgjengelige flybilletter, har situasjonen vært uavklart for de fire som reiser hjem i ettermiddag, frem til i siste liten.

REISER MANDAG: Andrey Penkov (42) Ivaylo Mihov (42), Georgi Vasilev (32), LO-advokat Lars Christian Fjeldstad som bistår bulgarerne, arbeider ,) og Krasimir Balabanov (50). Foto: Trond Solberg

– Ikke vær redd for å si ifra

De fire arbeiderne er enige om at det har vært en stressende tid, og at det er en lettelse å klare seg gjennom julen og få reise hjem. Men saken er ikke over enda. Politiet har startet etterforskning. Der får bulgarerne bistand av LO-advokat Fjeldstad.

– Ja, vi har vært i kontakt med dem og forklart oss, sier Balabanov om etterforskningen.

Selv om han er glad for å ha fått hjelp nå, slår han seg ikke til ro før saken er oppklart, og arbeiderne har fått all lønnen de har krav på.

Han sier at de er veldig takknemlige for hjelpen de har fått når de selv ikke har hatt kunnskap om hva en arbeidsgiver kan og ikke kan gjøre i Norge.

– De har hjulpet oss med alt. Jeg vet jo at man kan gå til politiet, men det er mer komplisert enn det. Vi kjenner ikke alle norske lover og regler.

Han sier at han har tro på norske lover og institusjoner – men at alle arbeidsgivere har et ansvar, og at han er skuffet over at firmaet de har jobbet for har latt folk gå uten lønn.

– Vi sto opp mot dette, og vi har sett resultater. Jeg håper dette påvirker andre kolleger i Norge, og at de kan se at det virker, sier han.

– Når du ser noe som er galt, ikke vær redd for å si ifra, ikke bøy hodet ned og vent.

Nå vil han starte opp for seg selv, og han planlegger å reise tilbake til Norge senere.

– Krevende saker

Hope for Justice-sjef Sondre K. Høysæter mener saken viser hvor viktig det er med samarbeid i slike krevende saker.

– Dette er krevende saker som én aktør kanskje ikke kan håndtere alene, og vi hadde ikke fått til så mye her uten samarbeid med andre aktører, sier han.

Ifølge Fagarbeideren AS’ eier Jan Ove Sævareid skal en mann som er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet ha drevet firmaet mot konkurs. Han har tidligere sagt dette om saken til VG, etter konkursen:

– Jeg må bare beklage. Alt det som har skjedd, er forferdelig trist. Jeg visste ikke hvor ille det var fatt før i november.

Publisert: 23.12.19 kl. 16:23

