VARAORDFØRER: Bjørn Espelid er varaordfører i Askøy kommune. Han er kontaktpunkt utad i kommunens arbeid med krisen. Foto: Terje Bringedal, VG

Prøver tyder på at drikkevannsbassenget i Askøy er forurenset ovenfra

ASKØY (VG) Det forurensede drikkevannsbassenget på Askøy har høyere verdier i toppen av vannsøylen. Det tyder på at noe har rent ned i vannet.

Nå nettopp







– Vi har spesielt sett på høydebassenget som vi nå syns at det er større og større sannsynlighet for at vi kanskje vil finne en kilde, sier varaordfører Bjørn Espelid.

Det er gjort målinger på forskjellige dybder i vannet, der de har testet konsentrasjonen av E.coli-bakterien.

– Resultatene viser at den høyeste konsentrasjonen av E.coli finner vi i overflaten. Og så er det lavere konsentrasjon ved bunnen, forklarer han.

les også Vest politidistrikt åpner etterforskning mot Askøy kommune

Kommunen ser på hvordan E.colis spredningsegenskaper i vann er, men mener at det også kan si noe om hvordan avføringen er kommet inn i bassenget.

– Det det indikerer er jo at avføringen er kommet inn ovenfra og ned.

Fra det har de to hypoteser: Enten kan det være et dyr som er kommet inn og sluppet avføring rett ned i bassenget ellers kan det være ekskrementer fra utsiden av bassenget som er kommet inn med overflatevann.

les også Varaordfører på Askøy: – Det er teoretisk mulig at det skyldes menneskelig avføring

Varaordføreren forteller at han føler at de er mye nærmere målet om å finne kilden nå enn det de har vært de siste dagene.

– Jeg føler at vi snevrer mulighetsbildet i forhold til å finne smittekilden mer og mer, slår han fast, men legger til:

– Det betyr ikke at vi har utelukket andre muligheter, sier han og påpeker at det fortsatt er en mulighet for at det dreier seg om avføring fra mennesker.

– Hva er det dere mangler for å bli sikre da?

– Det er jo å finne smittekilden. Da er vi helt sikre, sier varaordføreren.

les også Drikkevannsskandalen på Askøy: – Vurderer å reise vekk

Omtrent 2000 personer i Askøy er syke. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere.

For en uke siden døde en ettåring fra Askøy. Kommunen har bekreftet at det undersøkes hvorvidt dødsfallet kan knyttes til forurensningen av drikkevannet.

Publisert: 12.06.19 kl. 17:02