SMITTET: Feber, magesmerter og oppkast er blant symptomene askøyværinger har slitt med det siste døgnet. Kommunen mistenker forurensning i vannet.

Dette er Askøy kommunes smitteteorier

ASKØY (VG) Siden torsdag morgen har 47 askøyværinger oppsøkt legevakt, og 18 blitt innlagt på sykehus. Kommunen mistenker drikkevannet, men hvor gikk det galt?

Onsdag døde en ettåring fra Askøy på sykehuset. Fredag morgen bekreftet kommunen til VG at de nå undersøker om drikkevannet kan ha en sammenheng med dødsfallet.

– Vi vil undersøke om dødsfallet har noe med det smittefarlige vannet å gjøre. Vi må være åpne for at det kan være en sammenheng, men per nå kan vi ikke si om det har det, sier smittevernlege Thomas Hetland til VG.

– Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng. Dette er fordi barnet døde av en infeksjon og bodde i samme området, sier rådmann Eystein Vennesland til VG.

Det var torsdag kveld at Askøy kommune i Hordaland sendte ut melding om mistanke om smittefarlig drikkevann.

«Det er registrert flere sykdomstilfeller hos abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk. Symptomene er magesmerter, diaré og feber. Alle abonnenter skal koke vannet før det drikkes.», skriver de på kommunens hjemmeside.

Trøbbel med nettet

Kommunen er ennå ikke helt sikre på at det er drikkevannet som er problemet, men har dette som hovedteori. I så fall er det sannsynlig at ledningsnettet som har skylda.

Sjef for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe, medga under pressekonferansen som ble holdt fredag formiddag, at ledningsnettet er relativt gammelt og hele tiden under oppgradering.

Se hele pressekonferansen nederst i saken.

– Det vi ser det er det at hvis dette er fra vannet, er det logisk at dette er en forurensning påført ute på nettet og i det området der det er gjort flest funn, sa Bøe under pressekonferansen.

Kommunen peker særlig på et fjellbasseng ved Kleppevann hvor vann lagres som et mulig sted for forurensning.

– Er det en innlekking av vann kan det være sannsynlig at bakterier kan havne i et vannbasseng.

Bøe forteller også at det foreligger planer om å erstatte vannbassenget der de mistenker at lekkasjen kan ha funnet sted. De utelukker samtidig ikke at det kan være andre årsaker til en eventuell forurensing.

– En ledning som lekker kan også være grunnen.

Gammelt vannverk

Samtidig er ikke vannettet det eneste som er gammelt. De siste årene har beboerne i området gjentatte ganger har blitt sendt varsel om drikkevannet fra Kleppe vannverk. Ingen av disse tilfellene har skyldtes at det har vært problemer med drikkevannet, men at vannverket er gammelt og trenger vedlikehold.

– Der er det to barrierer som skal fungere til enhver tid. Dersom ett av disse ikke fungerer sender vi ut kokevarsel. Disse er forebyggende og tidligere har det ikke vært tegn til dårlig vannkvalitet, sa Bøe.

Han medgikk samtidig at vannverket er gammelt, men fremholdt at de ikke trodde bakteriene som eventuelt er i drikkevannet kom fra vannverket. Dette skyldes blant annet at vannverket tar vannprøver hver mandag, og at disse prøvene ikke har vist noe galt denne uken. Torsdag tok de også nye tester, og resultatene fra disse testene ventes å komme i løpet av fredag.

Nye prøver

Helt sikre er de imidlertid ikke. Fredag ble det nemlig tatt nye, mer omfattende prøver av drikkevannet på Askøy. Disse er sendt til et laboratorium i Moss, og svarene vil ikke komme før på tirsdag, ifølge Bøe.

– De ordinære prøvene kan i verste fall være helt fine, samtidig som det er noe i vannet. Det som gjør at man nå utvider, er at kommuneoverlegen ønsker å få kartlagt ekstraordinære prøver for å være sikre.

Likevel er kommunen relativt sikre på at en eventuell smittefare i vannet skyldes vannettet, og ikke vannverket.

Publisert: 07.06.19 kl. 11:43