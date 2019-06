TOPPLØS: Christa Barlinn Korvald (24) ble bortvist fra Sørenga i Oslo, for å bade i bare trusa. Hun var i sjøbadet med kompisen Erlend Peder Kvam (24). Foto: Privat

Toppløs-aksjon etter bortvisning

Artisten Nosizwe (36) inviterer til toppløs badeprotest på Sørenga i Oslo - etter at Christa Barlinn Korvald (24) ble bortvist for å bade uten overdel.

Sven A Buggeland

– La oss bruke kroppene for å bade og glede oss, skriver Nosizwe Baqwa og inviterer via Facebook til «Toppløs Pridesøndagsbadekos på Sørenga».

Det var Dagsavisen som først fortalte om 24-åringen, som skulle ta årets første dukkert fra sjøbadet på Sørenga i Oslo 22. mai.

Christa vrengte av seg bomullsgenseren før hun stupte uti iført truse. En jente i en ungdomsgjeng ropte at hun skulle ta på seg bh. Og så kom vekteren.

POPULÆRT: Sørenga sjøbad i Oslo, en rekordvarm maidag i fjor. Foto: NTB scanpix

– Vekteren sa at det dessverre ikke var lov å bade toppløs på denne badeplassen. Enten måtte jeg kle på meg eller forlate området, sier Christa til Dagsavisen.

Christa har ikke fått noen unnskyldning fra vekterselskapet.

– Jeg har ikke badedrakt. Jeg bader toppløs fordi jeg synes det er mer behagelig. Det var i utgangspunktet ikke tenkt som en feministisk eller aktivistisk greie fra min side, sier Christa.

Men hun og andre i omgangskretsen opplever at de får tilrop fra andre, som «Tits! Tits! Tits!» eller oppfordringer om å kle på seg.

– Jeg synes det er irriterende, for jeg prøver ikke å tiltrekke oppmerksomhet. Jeg vil bare bade. Det er rart at mange blir provosert og tydeligvis synes at kvinnelige brystvorter er sjenerende, sier Christa Barlinn Korvald.

Hun tror mishagsytringene mot toppløsbading har sammenheng med økt seksualisering og kroppsfokus - og Nosizwe Baqwa er helt enig.

De kjenner ikke hverandre, men Nosizwe reagerte på oppslaget i Dagsavisen.

REAGERTE: Nosizwe er opprørt over Christa ble bortvist fra Sørenga. Nå inviterer den norsk-sørafrikanske artisten til toppløs-markering for å feire kropp og frihet 23. juni. Foto: Moe Chakiri

– Da jeg var liten og tanta mi på Tynset badet naken, var det ingen av oss som tenkte det var tabu eller problematisk for andre på stranden, sier Nosizwe.

I dag synes hun moralistene er på fremmarsj.

– Vi opplever at at noen vil kontrollere kvinner, at vi seksualiseres. Men nakenhet er naturlig, det har ingenting med den seksuelle kroppen å gjøre, sier 36-åringen.

Hun bruker Sørenga masse, iblant toppløs.

– Når jeg tenker på toppløsbading, ser jeg for meg trebarnsmoren på stranden eller bestemor med hengepuppene ute. Det handler ikke om sommerkroppen 2019, om å gjøre seg presentabel eller være et objekt for seksuell nytelse, sier Nosizwe.

Hun har via Facebook invitert til toppløsmarkering på Sørenga 23. juni.

– Jeg ønsker en gledesaksjon for å feire kropp, is, sol og sommer - for å feire frihet, at alle kan leve med kroppene de har, sier Nosizwe.

Samtidig synes hun det passer godt å invitere til Sørenga dagen etter den store Pride-paraden i Oslo.

– Pride handler om å bryte normer, om kjærlighet og fellesskap. Pride er et uttrykk for homofile og trans-aktivisters kamp mot undertrykkelse, sier Nosizwe Baqwa.

Christa synes initiativet hennes er kjempebra.

– Jeg håper å kunne bli med, sier 24-åringen.

Den norsk-sørafrikanske artisten Nosizwe har to album bak seg og spilte høsten 2016, 2017 og 2018 hovedrollen som Nina Simone på Nordic Black Theatre.

Hun er lillesøsteren til Tshawe i Madcon.

Parksjefen i Oslo sier til Dagsavisen at vekterne ikke har noe med om folk bader i bar overkropp.

Vekterselskapet innrømmer at det har skjedd en svikt og sier at vekteren overfor Christa gikk ut over sine instrukser.

– Det er kun ved eventuell nakenbading vi anmoder om å ta på seg igjen, skriver adm. direktør i vekterselskapet Skan-Kontroll Jørn C. Olsen til Dagsavisen.

Publisert: 05.06.19 kl. 17:13