SATT FAST: Båten kjørte seg fast i Nordhordalandsbrua rett før klokken 03.00 natt til torsdag. En drøy time senere kom den seg løs på egenhånd. Foto: Redningsskøyten, Kristian Gerhard Jebsen

Lastebåt bommet - og satt bom fast under Nordhordalandsbrua

En lastebåt kjørte natt til torsdag feil under Nordhordalandsbrua ved Bergen. Deler av styrhuset ble knust.

Nå nettopp







Klokken 03.14 skrev Vest politidistrikt på Twitter at en bulkbåt på 80 meter hadde kjørt inn i Nordhordalandsbrua.

Båten, som er 80 meter lang, hadde syv personer om bord, men ingen skal ha kommet til skade under ulykken. Politiet ble varslet om hendelsen klokken 02.56 natt til torsdag.

Det var Bergens Tidende (BT) som først omtalte saken.

les også Kan koste 14 mrd: Trolig dyrere å reparere KNM «Helge Ingstad» enn å kjøpe ny fregatt

Kom seg løs på egen hånd

BT har snakket med operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt, som opplyser at broen, som forbinder Flatøy i Meland kommune med fastlandet, ikke er stengt for trafikk. Det skal heller ikke være noen skader på broen.

– Båten har gått på siden av seilingsleden, sier Algrøy til avisen.

3D-illustrasjon: Sånn var de dramatiske minuttene før Helge Ingstad-kollisjonen

Båten satt fast under broen, men hadde litt etter klokken 04.00 kommet seg løs på egen hånd.

Seilingsdelen under Nordhordalandsbrua er om lag 30 meter høy, men det var altså ikke her båten kjørte.

– Vi vet ikke helt hvor på broen skipet traff, men vi har en politipatrulje på stedet og de undersøke hva som er skjedd og snakker med mannskapet om bord, sa Algrøy til BT rundt klokken 06.00 torsdag morgen.

Publisert: 06.06.19 kl. 08:08