BLODIG: Slik så leggene til Øyvind Birkeland (44) ut etter at han hadde klippet deler av plenen utenfor huset sitt i Greåker i Østfold lørdag. Foto: PRIVAT

Øyvind (44) ble angrepet av tunefluer

Øyvind Birkeland (44) måtte legge fra seg gressklipperen og gå innendørs da de beryktede tunefluene angrep ham i hagen.

– Du merker det ikke. Du ser at de svermer rundt deg, så blør man – og så begynner det å klø, sier Birkeland til VG.

Historien gjentar seg. I år som i fjor. Når tuneflua klekker og begynner å herje, så er det lurest å skalke lukene.

Østfold-mannen ville imidlertid forsøke å utnytte finværet lørdag til å klippe plenen – men uten hell.

– Det er bare å holde seg inne

– Jeg måtte ta mange pauser og ble ikke ferdig. Jeg måtte gå inn. De biter ikke inne sånn som myggen. De holder seg i vinduet, sier 44-åringen.

Han har bodd i Greåker i ni år, men det er første gang at han merker nærværet av den beryktede flua, som er en blodsugende knottart og finnes over hele landet.

– Jeg var i Spania i fjor da den herjet som verst. Den holder seg stort sett på plenen, og nå må vi regne med at den er her et par uker til, så det er bare å holde seg inne, sier han.

Savner regnet

Birkeland venter gjester med campingvogn senere i sommer og må gjøre i stand uteplassen til de ankommer. Det er satt på vent nå.

– Jeg vurderer å ta et par uker hos kjæresten min på Flisa til den verste perioden er over, men jeg må også bli ferdig her.

Lørdag kveld hadde han vasket seg, for å lindre irritasjonen og kløen.

– Moren min anbefalte jordnøttolje, men det har jeg ikke forsøkt ennå. Det var trist med regnet sist uke, men akkurat i dag kunne jeg tenkt meg litt mer av det.

