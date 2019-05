SAVNET EN FOT: Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Fant menneskefot i vaskeri

Ansatte ved vaskeriet gjorde store øyne da de skulle tømme en vaskemaskin torsdag ettermiddag. Nede under alt tøyet dukket det fram en avkuttet menneskefot.

Hendelsen fant sted torsdag ved det store vaskeriet til Nor Tekstil AS i Trondheim , som blant annet vasker for sykehus og helseinstitusjoner i byen.

Savner dere en fot?

Det ble sendt ut melding til de ulike institusjonene med spørsmål om de savnet en fot – uten respons, helt til St. Olavs hospital videresendte meldingen til Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

– Vi skjønte det måtte dreie seg om vår fot, sier instituttleder Torstein Baade Rø ved Institutt for klinisk og molekylær medisin til VG.

Instituttet er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim.

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd, og jeg skriver nå på en beklagelse og en forklaring til de ansatte på Nor Tekstil, sier Baade Rø.

HAVNET I KLESVASKEN: Det var en balsamert fot av denne typen som ble funnet i vaskemaskinen til vaskeriet Nor Tekstil i Trondheim. Foten blir holdt av instituttleder Torstein Baade Rø. Foto: Jørn Ove Sæternes, NTNU

Rutinesvikt

Han forklarer:

– Det dreier seg om en balsamert fot fra et menneske som har donert sin kropp til undervisning. Foten er fra ankel og ned, og er delvis gjennomskåret for undervisningsformål. Slike deler av mennesker brukes av studenter til blant annet disseksjon, ved at de skjærer og undersøker blant annet ledd og nervebaner. Vi har til vanlig deler fra 12 mennesker som er preparert til slik undervisningsbruk.

Foten har havnet i klesvasken fra instituttet ved en rutinesvikt, sier han.

– Vi har nå gått gjennom saken med våre ansatte. Det er slik at disse menneskedelene oppbevares i laken som skiftes hver 14. dag. Da sendes de brukte lakenene til vask. Og i forbindelse med en slik skifte av omslag har det skjedd en glipp her.

Fredag formiddag var ansatte fra NTNU på vaskeriet for å hente foten tilbake, sier instituttlederen.

Politiet bekrefter at de har fått melding om funnet. De ble koblet inn torsdag ettermiddag. De har nå fått en forklaring på hvordan foten havnet der av NTNU.

– Vi har ikke avdekket at det har skjedd straffbart i forbindelse med det funnet, sier seksjonsleder etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, Per Christian Stokke, til VG.

VG har vært i kontakt med sjefen ved Nor Tekstil AS, som sier at de ikke uttaler seg om kundeforhold.

Publisert: 03.05.19 kl. 19:54