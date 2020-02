BOR I BODØ: Andreas Nilsen bor i Bodø, men reiser ofte hjem til familien i Harstad. Foto: Privat

Andreas (21) mister tid med familien etter Widerøes avgangskutt

Andreas Nilsen (21) må ta buss i syv timer for å besøke familien i Harstad, etter at Widerøe kutter ruten til Bodø. – Veldig kjipt.

21-åringen bor i Bodø, hvor han jobber i butikk og som frilansfotograf.

I dag benytter han seg hyppig av Widerøes rute til Evenes, som flyr ham til familien i Harstad på under en halvtime. Men snart kan en halvtime på kortbanefly, bli til syv timer i buss.

Widerøe kunngjorde mandag at de fra og med 4. mai kutter 4000 avganger i året på en rekke kortbaneruter – deriblant Bodø-Evenes.

– Jeg er bekymret for at jeg nesten ikke får kommet meg opp for å besøke familien min. Det er jo veldig kjipt for min del, og foreldrene mine sin skyld, sier Nilsen.

BODØ LUFTHAVN: Herfra reiser Andreas Nilsen ofte med flyet til Evenes. Foto: Privat

Han legger til at han ikke har lappen, og dermed ikke får kjørt til hjembyen, som ligger rundt 190 kilometer i luftlinje unna.

Bussen, som går rundt klokken 07.20 på morgenen og er fremme ved 14.20-tiden på ettermiddagen, er heller ikke et godt alternativ.

– Det er for mye styr å ta buss til Harstad. For da får jeg ikke jobbet den dagen, sier 21-åringen.

MED KJÆRESTEN: Andreas Nilsen (21) sammen med kjæresten Maren Sofie Valmo Gjørv (19). Foto: Privat

– Helt avhengige av at det går fly

Widerøe mener reduksjonene er helt nødvendige.

Lønnsomheten er under press på grunn av økte avgifter over flere år, kraftig svekkelse av den norske kronen, og den generelle markedsutviklingen i Norge, forklarer selskapet.

Andreas Nilsens kjæreste, Maren Sofie Valmo Gjørv (19), går på videregående skole i Bodø. Hun har flere klassekamerater som bor på hybel.

– De har flyttet til Bodø og er helt avhengige av at det faktisk går fly. Skoleelevene kan jo ikke reise når som helst, det går utover fraværsgrensen, sier 19-åringen.

VIDEREGÅENDE-ELEV: Maren Sofie Valmo Gjørv (19) har flere klassekamerater i Bodø som blir påvirket av Widerøes avgangskutt. Foto: Privat

Nilsen sier at også han kjenner flere jevnaldrende som er avhengige av flyrutene som nå legges ned.

– De er veldig skuffet, og de blir irriterte, sier han.

– Jeg reiste til Harstad forrige fredag, det var mange som satt på flyet. Jeg forstår ikke hvorfor de kutter, tilføyer 21-åringen.

Publisert: 19.02.20 kl. 22:49

