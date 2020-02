Coronasmittet kvinne i Tromsø: – Hun lider kanskje mest av kjedsomhet

TROMSØ (VG) Smittevernoverlege Trond Brattland er i daglig kontakt med den coronasmittede kvinnen i Tromsø. Han sier hun oppfattes som helt frisk.

I går ble det kjent at en Tromsø-kvinne som nylig var i Kina har testet positivt for coronaviruset, og at hun holdes i hjemmekarantene.

Da VG møtte smittevernoverlegen i Tromsø kommune, Trond Brattland, torsdag formiddag, kunne han fortelle at han er i daglig kontakt med kvinnen per telefon og Skype.

– Hun er nok sikkert litt overrasket over oppstyret som er nå, men har det ellers veldig bra, er i fin form, og har vært det hele tiden. Hun lider vel kanskje mest av kjedsomhet akkurat nå, vil jeg tro, sier Brattland.

Kvinnen reiste med rutefly fra Oslo til Tromsø, og hennes medpassasjerer blir kontaktet torsdag. Smittevernoverlegen forteller at det er en arbeidsfordeling mellom helsevesenet i kommunen lokalt og Folkehelsinstituttet (FHI) sentralt.

– Ikke smitte i Tromsø

– Arbeidsfordelingen er sånn at FHI henter ut passasjerlister på de flyene som er berørt og kan kontakte passasjerer med informasjon om at det kan ha vært smitte om bord i flyet. Så håndterer vi kontakter hun kan ha hatt lokalt. Det har vi god oversikt over, og det er ikke snakk om mange, sier han og legger til:

– Vi anser at det ikke er en pågående smitte i Tromsø. Det anser vi som helt usannsynlig.

Kvinnen avla først to tester for coronasmitte. Den ene var negativ, mens den andre var svakt positiv. Brattland forteller at man nå diskuterer hva som skal til for at en person skal bli friskmeldt. Han antyder at man må teste negativt minst to ganger, men sier dette må diskuteres videre.

– Det er tatt en ny test nå, så får vi legge en plan deretter.

Den smittede kvinnen bor i en leilighet for seg selv.

Hun har familie som kan ordne med at hun får mat, og har kontakt over telefon og Skype daglig, så jeg har god oversikt over om det går bra med henne.

– Det som ligger i karantene er at jo du skal være ute av kontakt med omverdenen.

