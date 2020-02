VITNET: Frode Berg vitnet onsdag i tvistesaken mellom Ølen Betong og staten. Foto: Harald Henden

Frode Berg vitnet i Ølen Betong-saken: – To helt forskjellige saker

OSLO TINGRETT (VG) Saksøker Ølen Betong forsøkte å trekke paralleller til Frode Berg-saken, da Frode Berg ble avhørt som vitne i tvistesaken med staten onsdag.

Like før klokken 11 onsdag ankom Frode Berg Oslo tingrett for å vitne i tvistesaken mellom Ølen Betong og staten, som gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra norsk E-tjeneste og PST.

Kontaktforsøkene ble fanget opp av russisk etterretning. Det førte til at administrerende direktør Atle Berge og maskinfører Kurt Stø ble avhørt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB og utestengt fra landet i ti år.

På spørsmål fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted om hvordan Frode Berg vil kommentere at «i denne saken er det gjort et stort poeng fra saksøkers side å trekke parallell til din sak», svarte nordmannen som ble dømt for spionasje i Russland:

– Det er to helt forskjellige saker.

I sitt vitnemål forklarte Frode Berg seg om hvordan han ble rekruttert av en person fra E-tjenesten som han kjente godt og hadde tillit til.

– Han spurte om jeg kunne ta med penger til Russland og sende disse til en oppgitt postadresse i Russland. Jeg anså ikke det som ulovlig eller straffbart, sa Berg.

– Ble du fortalt at det du skulle gjøre kunne være straffbart, ville saksøkers advokat vite.

– Nei, svarte Frode Berg.

– Fikk du noe informasjon om hvordan du skulle opptre om noe gikk galt?

– Overhodet ikke.

Frode Berg forklarte, som han tidligere har fortalt i media, at det til sammen ble fem turer til Russland. Det var etter den tredje turen at han ble usikker på om dette var mer enn harmløs pengesending.

Det som gjorde ham ekstra urolig, var presset han ble utsatt for gjennom sommeren og høsten 2017 om å gjøre én siste tur for E-tjenesten, forklarte Berg.

Han var da kjent med at Atle Berge hadde fått innreiseforbud til Russland, men kjente ikke saken ytterligere.

– Bidro det til at uroligheten din økte? spurte saksøkers advokat.

– Ikke spesielt den, men det var mine spørsmål til E-tjenesten om hva jeg selv holdt på med, sa Berg.

På spørsmål om Frode Berg føler at konsekvensene for det han gjorde var ordentlig vurdert og meddelt, svarte Berg:

– Slik jeg kan se, kan det ikke ha vært noen risikovurdering eller konsekvensanalyse.

– Slik representantene til Ølen Betong, fikk du også oppleve å sitte i avhør med FSB?

– Jeg ble avhørt i FSBs juridiske departement, som hadde kontor i en egen fløy av Lefortovo-fengselet. Jeg ble ført dit til en rekke avhør. Til sammen 33 avhør, fortalte Frode Berg i retten.

Mai 2016

Videre forklarte Frode Berg at FSB «likte å bevise» at de hadde overvåket ham, både ved å vise overvåkningsvideo fra hans ferdsel i gatene i Moskva og St. Petersburg, at de hadde avlyttet telefonsamtaler, og at de hadde hatt videoovervåkning på hotellrommet.

– Kom det frem når FSB mente at de hadde nok på deg til å kunne ta deg?

– Ifølge etterforskeren i FSB kunne de arrestert meg i mai 2016, fortalte Berg.

– Fortalte de at i mai 2016 var det skjedd noe annet?

– Nei, det var ikke snakk om det, forklarte Frode Berg onsdag.

Tirsdag forklarte Atle Berge i Ølen Betong at han nettopp i mai 2016 ble pågrepet av FSB på åpen gate i Murmansk og brakt inn til avhør.

– De åpnet en koffert og tok ut en masse sprøyter og sa de skulle gi meg sannhetsserum. Jeg har diabetes og tenkte at jeg kunne bruke det. Jeg sa at om jeg får i meg fremmede stoffer, så dør jeg. Da pakket de sammen, og etter seks-sju timer ble jeg satt fri, forklarte Atle Berge tirsdag.

Frode Berg forklarte videre at FSB hadde god oversikt over de personene fra norsk etterretning som han selv hadde vært i kontakt med, og fikk forelagt navn, bilder, familieforhold og nummer på bilskilter.

– Hva med PST? Hadde FSB også oversikt over dem i Kirkenes-området? ville saksøkers advokat vite.

– Til en vis grad, men PST var ikke tema, sa Berg.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Oslo tingrett.

FAKTA: ØLEN BETONG-SAKEN Ølen Betong har gått til søksmål mot staten. Tvistesaken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST.

Ølen Betong-konsernet investerte i 2007 og 2008 flere hundre millioner kroner i en satsing i Murmansk-området i Russland.

Firmaet mener norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informanter i selskapet.

Kontaktforsøkene ble fanget opp av russisk etterretning. De to nøkkelansatte saken gjelder – administrerende direktør Atle Berge og betongarbeider Kurt Stø – ble avhørt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB under tøffe forhold og utestengt fra landet i ti år.

Ølen Betong-konsernet krever opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader.

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

Blant vitnene er Ap-leder Jonas Gahr Støre, spiondømte Frode Berg, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager og ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen som startet mandag 3. februar.

TRUKKET FOR RETTEN: Atle Berge i Ølen Betong Gruppen har gått til søksmål mot staten. Til høyre regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Foto: Terje Pedersen

VITNE: Tidligere etteretningssjef Ola Kaldager på vei ut av rettsalen etter å ha vitnet i Ølen Betong-saken. Foto: Harald Henden

VITNE: Rune Rautio på vei ut fra rettsalen etter å ha vitnet i Ølen Betong-saken. Foto: Harald Henden

STATENS REPRESENTANT: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted under Ølen Betong-saken. Foto: Harald Henden

Publisert: 05.02.20 kl. 11:44 Oppdatert: 05.02.20 kl. 11:59

