RAMPONERT: – Om de bare hadde sneiet hekken hadde jeg forstått det, men de har jo regelrett kjørt over den, sier hekkeier Morten Palmgren. Foto: Privat

Brøytebil kjørte over tujahekken til Morten

En tujahekk ble truffet da en brøytebil tok en litt for krapp sving i Drammen tirsdag. – Kommunen bør ta ansvar, mener tujahekkeier Morten Palmgren.

Nå nettopp

– Brøytebilen har brøytet ned tujahekken og torpedert fem stykker, skrev Morten Palmgren i et Facebook-innlegg på morgenkvisten tirsdag.

Palmgren hadde stått opp tidlig for å dra på jobb, og skulle lage seg frokost da han selv ble vitne til det som skjedde ute i hans egen hage. Han beskriver at brøytebilen prøvde seg på en litt for krapp sving, og endte opp med å pløye tujahekken som omkranser eiendommen.

– Det er plass til å kjøre rundt. Jeg jobber med lastebiler, og kjører ofte rundt hekken med semitrailer selv, forteller Palmgren.

Ber om erstatning

Etter hendelsen etterlyser Palmgren en mer umiddelbar reaksjon fra kommunen.

– At kommunen ikke kan ta ansvar og innrømme at de har tabbet seg ut, synes jeg er veldig rart, sier han.

– Når jeg tar kontakt, blir jeg bare henvist til å fylle ut avviksskjema på nett, og nå må jeg vente på svar. Jeg forventer egentlig ikke at det er så mye å få gjort. Saken havner nok nederst i bunken og blir glemt, mener Palmgren.

IRRITERT: Morten Palmgren jobber selv som lastebilsjåfør, og sier han selv med semitrailer ikke har hatt noe problem med å kjøre rundt hekken, heller enn over den. Foto: Privat

– Det er ikke snakk om et stort økonomisk tap, men det er sure kroner likevel. Dessuten er det kjedelig å vente på at en ny hekk skal gro etter at den gamle er blitt ramponert.

Kommunen: – Vårt ansvar

– Ser vi at det er vår feil, skal kommunen erstatte hekken, sier virksomhetsleder for samferdsel, vei og park i Drammen kommune, Frode Vestgarden.

– Det er selvfølgelig kommunen sitt ansvar å sørge for at slike skader ikke skjer, innrømmer Vestgarden.

Han poengterer samtidig at det ikke er vanlig med slike skader på privat eiendom.

– Vi har ikke snakket med eieren ennå. Saken skal behandles, så ser vi om og hvordan vi kan erstatte tapet. Det kan være snakk om økonomisk kompensasjon for plantene, eller at kommunen kommer og planter nytt på våren.

Publisert: 07.02.20 kl. 06:54

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser