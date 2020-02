SKAL MØTES PÅ NYTT: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i forbindelse med markeringen av 75 års-jubileumet for frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober. Foto: Gisle Oddstad

Russland utfordrer Norge om Svalbard

Russiske myndigheter utfordrer nå norsk Svalbard-politikk og ber om samtaler med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Det er i år 100 år siden Svalbardtraktaten ble inngått, og nå varsler russiske myndigheter at de ønsker svar på noen spørsmål omkring Norges forvaltning av øygruppen. Det var NRK som først skrev om saken.

Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov ber derfor om samtaler med Norges utenriksminister Eriksen Søreide (H). Han vil spesielt ta opp temaer knyttet til at Norge har innført begrensninger på den russiske helikoptertrafikken på Svalbard og at det er opprettet naturvernsoner på land som legger hindringer i veien for næringsvirksomhet.

– Ikke dramatisk

I tillegg mener russerne at fiskerivernsonen rundt Svalbard er ulovlig opprettet, står det i uttalelsen som er gjengitt på Facebook-sidene til den russiske ambassaden.

Det var nettavisen Highnorthnews som først omtalte saken.

FORSKER: Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Foto: Jan Petter Lynau

– Hva betyr denne henvendelsen for Norge?

– Jeg vet ikke om dette er så dramatisk. Selv om Russland og Norge samarbeider godt, har russerne av og til vært misfornøyd og dette er en gjenganger i den diplomatiske utvekslingen Russland og Norge, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker på NUPI til VG.

Hun legger til at Russlands utenrikspolitikk, i økende grad er blitt er selvhevdende noe man ser som en global trend de siste årene.

– Forskjellige prioriteringer

– Er dette legitime russiske bekymringer?

– Russerne opplever nok at deres rett til for eksempel å drive næringsvirksomhet på Svalbard er deres fotfeste på øygruppen, sier hun.

Wilhelmsen mener de russiske bekymringene illustrerer forskjellige prioriteringer i Norge og Russland.

– Norge prioriterer høyt å verne natur og miljø på Svalbard, men for russerne er nok næringsvirksomhet og mulighet til å drive forskning det viktigste.

– Hvordan vil norske myndigheter reagere på dette?

– Jeg tror ikke dette er noen overraskelse for UD. Dette er en sak som de er godt klar over. Mitt inntrykk av UDs strategi er at de vil forsøke å depolitisere saken i samtalene med Russland for å få dette ned på et praktisk nivå, gjerne på et lavere tjenestenivå, sier seniorforskeren.

UD bekrefter dette i en e-post til VG:

– UD kan bekrefte at vi 3. februar mottok et brev fra den russiske utenriksministeren om russisk virksomhet på Svalbard. Synspunktene som fremkommer i brevet blir jevnlig tatt opp av russisk side og er godt kjent for norske myndigheter. All virksomhet på Svalbard må skje innenfor rammene av norske lover og reguleringer, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD.

Møter Lavrov senere i år

Denne fremgangsmåten har Norge og Russland benyttet med hell i mange andre, potensielt vanskelige saker mellom de to landene, mener Wilhelmsen.

Utenriksminister Lavrov vil få mulighet til å diskutere norsk Svalbard-politikk direkte med sin norske kollega når hun etter planen besøker Moskva senere i år.

Ifølge Utenriksdepartementet er ikke datoen endelig bestemt, men Eriksen Søreide fikk en formell invitasjon fra Lavrov sist de møttes, på minnemarkeringen for russernes frigjøring av Finnmark i Kirkenes i oktober i fjor.

