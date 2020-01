FORSVARERE: Tiltaltes forsvarere Knut-Ole Bakke Hansen og Elisabeth Myhre i retten tirsdag. Foto: Jørgen Braastad

Overgrepstiltalt kulturprofil i retten: – Anklagene er ikke riktige

OSLO TINGRETT (VG) Den tiltalte kulturprofilen kjenner seg ikke igjen i anklagene til kvinnen i 20-årene, som forteller at hun våknet av at han hadde seksuell omgang med henne.

Rettssaken mot mannen i 50-årene, som er tiltalt for ni tilfeller av voldtekt og ett tilfelle av seksuell omgang med jente under 16 år, fortsatte torsdag.

Han nekter straffskyld for alle punktene i tiltalen.

I tillegg til å ha hatt en sentral rolle i Oslos uteliv, har mannen hatt lederstillinger i ulike deler av medie- og kulturlivet.

Han begynte sin forklaring med å si at han synes det er rart å høre at hendelser som han har vært sikker på at har vært hyggelige, blir plassert i et helt annet lys.

– Jeg kjenner meg igjen i rammene rundt anklagene hennes, men selve anklagene er ikke riktige, rett og slett, sier han, og sikter til forklaringen til kvinnen i 20-årene som anklager ham for to overgrep i 2011.

De to møttes første gang etter at mannen tidligere samme året tok kontakt med henne i forbindelse med et arrangement han skulle arrangere – på grunn av kvinnens kunnskap på kunstfeltet.

I ettertid begynte de å møtes jevnlig også privat, og kulturprofilen hevder at det oppstod en kjemi og gjensidig interesse.

– Jeg synes hun var spennende, jeg tror hun synes jeg var spennende, og vi hadde ting å lære av hverandre på hver vår kant.

Avviser det påståtte overgrepet

Det første overgrepet kvinnen anklager ham for, skal ha funnet sted under en festival sommeren 2011. Hun hadde fått en jobb på festivalen gjennom ham.

Kvinnen har forklart at hun en av dagene under festivalen våknet av at kulturprofilen hadde seksuell omgang med henne. Hun var da 19 år.

I sin forklaring torsdag, avviser mannen at hendelsen har funnet sted. Han forteller at de kvelden i forveien sovnet i samme seng, og at han skulle tidlig opp påfølgende morgen.

– Jeg husker ikke noe annet enn at jeg våknet, og tror at jeg prøvde å unngå å vekke henne, tok med meg laptopen min og gikk på morgenmøte.

– Jeg har også et minne om en seksuell eller en intim situasjon på festivalen, men jeg knytter det ikke til den kvelden, sier han.

Mannen hevder videre at kvinnen ved gjentatte anledninger tok initiativ til å møte ham etter det angivelige overgrepet under festivalen. De to hadde også kontakt de neste årene.

OSLO TINGRETT: Aktor Trude Antonsen og politiadvokat Hilde Strand i retten tirsdag. Foto: Jørgen Braastad

– Jeg var ganske forvirret

Så langt har kun én av de fornærmede, kvinnen i 20-årene, forklart seg i retten.

Tekstmeldinger lest høyt i retten viser kontakten mellom henne og andre kvinner som mener seg utsatt for overgrep av mannen. Jenta som var 15 år under det påståtte overgrepet, skrev i en SMS etter anmeldelsen i 2017 at hun «var altfor ung til å skjønne det».

Tiltaltes forsvarer, Elisabeth Myhre, stiller spørsmål ved at etterforskningen til politiet først begynte i 2015, etter at flere av de fornærmede kvinnene hadde snakket sammen.

Hun har også lagt vekt på flørtende tekstmeldinger sendt fra den da 19 år gamle kvinnen til den tiltalte mannen – etter at det angivelige overgrepet skal ha funnet sted. Kvinnen har også erkjent å ha hatt frivillig seksuell omgang med kulturprofilen etter den påståtte hendelsen under festivalen i 2011.

– Jeg husker ikke hva jeg tenkte og hvorfor jeg gjorde det. Men jeg var ganske forvirret, sa hun i retten.

