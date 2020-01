INGEN BOMBE: At Anniken Hauglie slutter som minister før opprydningen i NAV-skandalen er ferdig, har vært diskutert flere ganger. Foto: Helge Mikalsen

Derfor gikk Anniken Hauglie av som minister

Anniken Hauglie forlater regjeringen midt oppi opprydningen av NAV-skandalen. Nå forklarer statsministeren og Hauglie selv hvorfor det ble slik.

– Allerede etter kommunevalget i høst ble det klart at vi må fornye mannskap før valget i 2021, sier statsminister Erna Solberg til VG fredag kveld.

Og Høyres Anniken Hauglie, som har sittet som arbeids- og sosialminister siden 2015, er ikke blant dem som kommer til å stille til valg da.

Allerede i høst snakket de om at Hauglie ikke kom til å bli med videre når tiden var inne for Høyre til å gjøre endringer i regjeringen, forteller Solberg.

Hun viste formelt frem den nye regjeringen som har blitt stablet på bena den siste uken på Slottsplassen i Oslo fredag formiddag. Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal nå ta over roret etter Anniken Hauglie, som de siste månedene har stått midt i opprydningen av NAV-skandalen.

Vurderte utskiftning før jul

– Da Frp gjorde regjeringsskifte før jul, hadde vi også en vurdering på om vi skulle gjøre noen endringer. Konklusjonen var at vi ikke behøvde å gjøre det nå, men heller når vi begynner å nærme oss landsmøte, sier Solberg videre.

Hun gir uttrykk for at hun hele tiden har stolt på Anniken Hauglies håndtering av saken – også hvis hun hadde fortsatt lenger. Men når Frp mandag trakk seg ut av regjeringen etter den omstridte saken om IS-kvinnen og hennes to syke barn som er hentet hjem til Norge, tvang skiftet seg frem likevel:

– Når du sitter mens ting som dette skjer, så har du opplevelsen på kroppen av at ting har vært galt, det er et godt momentum for å vite hva man bør rette opp i. Det ville jeg aldri undervurdert, sier Solberg om Annikens forutsetninger for å håndtere saken.

Men Solberg ville uansett gjort samme endring i mars hvis ikke det var for at Frp trakk seg ut av regjeringen, tilføyer hun.

– Det blir tolket at du ofret henne som følge av NAV-skandalen. Det tilbakeviser du?

– Ja. Det er en vurdering jeg også har tenkt på. Kanskje vi skulle ventet med å gjøre det, men det ville gjort omrokeringen vanskeligere, fordi Venstre skulle overta næringsdepartementet, sier statsministeren.

Hun tenkte at Røe Isaksens bakgrunn ville være en god kandidat til arbeids- og sosialministerposten.

Den nå avgåtte statsråden Anniken Hauglie (H) har ikke de store planene for tiden fremover.

– Jeg har lovet mannen min å lage fiskegrateng og rydde i garasjen til uken, hehe. Så det er på kort sikt, sier hun.

– Kommet godt nok i gang

– Du tok på deg oppdraget med granskningen. Er du skuffet over at du ikke får anledning til å gjennomføre det?

– Jeg føler meg trygg nok på at at arbeidet har kommet godt nok i gang til at Torbjørn kan ta det videre, og at han samtidig vil ha kapasitet til å løfte andre områder fremover. For å være ærlig: De tre siste månedene har omtrent hundre prosent av kapasiteten gått til dette, sier Anniken Hauglie.

Den første fasen, slik Hauglie omtaler det, har handlet om å få oversikt over saken, identifisere de berørte, gjennomgå sakene på nytt og tilbakebetale det staten skylder.

– Det har vært det viktigste på kort sikt, og det er vi godt i gang med. Den neste fasen vil kreve mye mer utredninger, alt arbeidet vil ta lenger tid.

Se hele den nye regjeringskabalen her.

