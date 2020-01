Freddy André Øvstegård, SVs representant i kontrollkomiteen på Stortinget, her med SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Pedersen

Misfornøyde med NAV-oppryddingen: Vil sette ned nytt utvalg

SV vil be om at det de kaller et «anti-ekspertutvalg» med NAV-brukere settes ned for å følge med på oppryddingen etter trygdeskandalen.

– Nå har vi sett så mange eksempler på det jeg mener er en respektløs behandling av brukere av NAV, og ikke minst ofrene av NAV-skandalen, sier SVs Freddy Øvstegård til VG.

– Oppryddingen er ikke helt på sporet. Det er problemet. Og vi mener at brukerperspektivet mangler i hele oppryddingsprosessen.

En feiltolkning av EØS-reglene i Norge fikk enorme konsekvenser i minst syv år. En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse, og enda flere har fått uriktige tilbakebetalingskrav.

NAV har satt ned en egen innsatsgruppe som skal gå igjennom sakene til de som kan være berørte, og rette opp. Regjeringen har satt ned et eget ekspertutvalg som skal granske trygdeskandalen, og konkludere i juni.

– Må bli bedre ivaretatt

Øvstegård sier det stadig kommer nye alvorlige historier fra ofrene i NAV-skandalen om at oppryddingen ikke er god nok.

– Vi har sett folk som må vente i opp til to måneder for å få svar fra innsatsteamet – de får utdelt et telefonnummer som liksom skal være et spesialnummer, men som leder rett til sentralbordet, sier han.

– Det er hundrevis av betalingsanmerkninger som enda ikke er tatt vekk som er konsekvenser av tilbakebetalingskrav fra NAV.

Han mener et av problemene i opprydningsarbeidet, er at de rammede ikke er aktivt representert.

– Det er de som kjenner til hvordan NAV-systemet er for en bruker, og de som har opplevd å bli rammet. Deres perspektiv må bli bedre ivaretatt i opprydningsprosessen, sier Øvstegård.

Det samme mener han er problem for regjeringens granskingsutvalg. Derfor sier han at SV vil foreslå det han kaller et «anti-ekspertutvalg» – et utvalg bestående av folk med brukererfaring fra NAV – som følger med i oppryddingen.

– Anti-ekspertutvalget, de ekte ekspertene, bør få en rolle som referansegruppe og høringspart både for departementet sin opprydning, for innsatsteamet i NAV, og det nedsatte granskingsutvalget til regjeringen sånn at man kan spille inn og ta opp problemer underveis.

Dette er forslaget Dette vil SV foreslå: «Stortinget ber regjeringen snarest sette ned et panel bestående av personer med brukererfaring fra NAV, med mandat til å være referansegruppe og høringsinstans underveis i arbeidet til det nedsatte granskingsutvlaget, NAVs innsatsteam og departementet med opprydning og gransking i trygdeskandalen».

Røe Isaksen skeptisk

Torbjørn Røe Isaksen (H), som har tatt over som arbeids- og sosialminister etter Anniken Hauglie (H), skriver i en epost til VG at det viktigste for regjeringen er å sikre at de berørte får en god og ryddig behandling.

– Da må vi legge fullt trykk på behandling og sakene og utbetaling av penger. De som har krav på penger tilbake, skal få det så raskt som mulig. Det er flere uker siden de første fikk penger på konto. Fri rettshjelp er tilgjengelig for berørte som vil klage på NAVs saksbehandling og eventuelle avslag, skriver han.

– Jeg har fått forsikringer om at NAV gjør sitt ytterste for å behandle sakene til de berørte på en så god og rask måte som mulig. For å sikre at NAV har ressursene de trenger, har NAV fått 40 millioner ekstra i bevilgninger. Jeg synes vi nå skal la NAV bruke tiden på å rydde opp og betale ut penger, ikke sette ned nye utvalg, selv om ideen fra SV er velment.

NAV: Har nye løsninger

Magne Fladby, leder av innsatsteamet i NAV skriver i en e-post til VG at de behandler sakene raskest mulig.

– Vi har forståelse for at flere personer kan være i en spesielt vanskelig situasjon. For eksempel de som har betalingsanmerkninger på grunn av urettmessige tilbakebetalingskrav. Vi er derfor i dialog med Skatteetaten og prioriterer disse sakene.

Han skriver de sender meldinger til den det gjelder når de har identifisert en sak som skal vurderes på nytt.

– Det vil ta noe tid før alle har fått behandlet sine saker. Derfor sendte vi ut et brev med saksbehandlingstid i forrige uke.

Han skriver også at i det trykket som har vært rundt saken, har NAV prioritert å saksbehandle og har derfor hatt litt ventetid på å ringe tilbake.

– Vi beklager dette! Derfor har vi nå på plass en ny og bedre løsning, som skal gjøre det lettere å komme i kontakt med innsatsteamene.

Samtidig skriver han at det aldri har vært oppgitt noe spesialnummer, men NAVs hovednummer 55553333 for å komme i kontakt med dem.

– Vi har et profesjonalisert kontaktsenter, med faglige veiledere som kan sjekke status i saker. Hvis personen likevel har behov for å snakke med en saksbehandler, vil innsatsteamet få beskjed om at de skal kontakte innringeren. De som ringer vil da bli kontaktet innen 48 timer.

