AKTUELLE: I Venstre ønsker mange enten stortingsrepresentant Abid Raja eller statssekretær Sveinung Rotevatn som ny partileder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kilder til VG: Kamp om statsrådsplassene i Venstre

På hver sin kant jobber støttespillerne til Sveinung Rotevatn og Abid Raja for å sikre dem fremtredende posisjoner.

Mandag møttes statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande for å diskutere regjeringskabalen.

Mange i partiet har tidligere sagt at tiden er inne for å vrake Skei Grande, som har vært partileder i ti år – og statssekretær Sveinung Rotevatn (32) og stortingsrepresentant Abid Raja (44) blir oftest nevnt som mulige arvtagere.

En kilde som har innsikt i prosessen, sier onsdag til VG at Venstres ledelse har bestemt seg for hvorvidt stortingsrepresentant Abid Raja skal spilles inn som mulig statsråd eller ikke, men VG kjenner ikke til konklusjonen som er trukket.

Det samme gjelder hvorvidt statssekretær Sveinung Rotevatn skal foreslås som kandidat som regjeringsmedlem, opplyser kilden.

Onsdag ettermiddag kunne VG melde at Raja har avbrutt sin reise til Indonesia med utenrikskomiteen. Ifølge VGs opplysninger jobbes det for at en ny statsrådskabal skal være klar fredag denne uken.

Utenrikskomiteens tur varer frem til lørdag.

Stortingspolitiker Carl-Erik Grimstad (V) sier at hvem som skal sitte i regjeringen og hvem som skal velges inn i ledelsen på vårens landsmøte, henger nøye sammen.

Tross et krisevalg i 2019 har partileder Skei Grande stått fast på at hun ikke vil trekke seg.

En ministerpost kan styrke mulige utfordrere til lederposisjonen.

MULIG ARVTAGER: Stortingsrepresentant Abid Raja har stilt seg til disposisjon for valgkomiteen. Her sammen med partileder Trine Skei Grande på Venstres valgvake i september 2019. Foto: Terje Bringedal

VG har hatt bakgrunnssamtaler med flere kilder som jobber for at både Rotevatn og Raja skal få nye verv. På begge sider gis det uttrykk for at Skei Grande kan kjøpe seg mer tid som leder og skape ro i partiet hvis hun gir noen av toppkandidatene til ledervervet en plass i regjeringen.

Unge Venstre har tidligere lansert Rotevatn som ny partileder i Venstre.

– Nå må Venstre styrke laget og få Sveinung Rotevatn inn i en ministerpost. Dette har ligget i kortene lenge. Sveinung er klar for større oppgaver i partiet og kan være en viktig brikke i regjeringssamarbeidet fram til neste valg. Han er ung og representerer fornyelsen av Venstre som vi så sårt trenger, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til VG.

Rotevatn er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

VG har snakket med flere kilder som bekrefter at det også jobbes for at stortingsrepresentant Abid Raja skal ta en av toppjobbene i partiet.

Raja er særlig populær i Distrikts-Venstre, men er kontroversiell både i eget og i andre partier. Forholdet til Skei Grande har vært turbulent de siste årene.

ROTEVATN-FAN: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil ha Sveinung Rotevatn inn i regjering. Foto: Terje Bringedal

Grimstad: Sammenheng med ledervalg

Rajas stortingskollega og støttespiller Carl Erik Grimstad reagerer på Unge Venstres Rotevatn-utspill.

– Jeg synes det er uheldig at Unge Venstre-lederen går offentlig ut og støtter en kandidat som statsråd, spesielt fordi han sitter i valgkomiteen. Fordelingen av hvem som skal sitte i regjeringen og hvem som skal velges inn i ledelsen på vårens landsmøte, henger så nøye sammen, at jeg mener hans uttalelser forvansker situasjonen for partiledelsen og valgkomiteen, sier Grimstad til VG.

– Du ønsker Abid Raja inn i regjering?

– Jeg synes det blir feil å si noe om det nå. Jeg ønsker ikke å vanskeliggjøre mulighetene vi nå har for å finne mest mulig omforente løsninger, som gjør at vi kan bli et 10-prosentsparti i fremtiden.

Landsmøte i april

Venstres landsmøte er ikke før i april, og partiets valgkomité, som forbereder valget av partiledelsen på landsmøtet, skal etter planen levere sin innstilling 6. mars.

Per A. Thorsteinsen, leder i Venstres valgkomité, avviser at valgkomiteen vil fremskynde innstillingen på valg av ledelse, av hensyn til regjerings-omdannelsen:

«Ingen planer om det», skriver han i en SMS til VG.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar til denne saken fra Abid Raja. Sveinung Rotevatn ønsker ikke å kommentere saken.

STORTINGSKAMERATER: Carl Erik Grimstad har tidligere kalt Abid Raja for «den unge urkraften» og «en komplett strateg». Foto: Ola Vatn / VG

Oslo-problem

Mens høyere utdanningsminister Iselin Nybø er fra Rogaland, kommer både klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kulturminister Trine Skei Grande fra Oslo Venstre.

Det kan by på problemer hvis partilederen vil ha inn stortingsrepresentant Guri Melby (38). Hun er i likhet med Skei Grande trønder bosatt i Oslo og innvalgt på Stortinget fra Oslo.

Rotevatn satt på Stortinget mellom 2013 og 2017 fra hjemfylket Sogn og Fjordane, men har bodd i hovedstaden i 10 år. Raja bor også i Oslo og representerer Akershus på Stortinget, men står likevel sterkt i flere fylkeslag i distriktene.

OSLOBOERE: Både stortingsrepresentant Guri Melby og statssekretær Sveinung Rotevatn bor i Oslo – og er for norsk EU-medlemskap. Foto: Odin Jæger

Mulig å ha færre poster

Det kan være aktuelt å kutte noen av de 22 statsrådspostene nå som Frp er ute. Dette bekreftet også helseminister Bent Høie (H) på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

– Når en blir ett parti mindre i regjering, gir det mulighet for å gjøre noen reduksjoner. Men det er totalbildet som vil avgjøre, sa Høie.

I partiet er det også en forventning om at de får flere og tyngre poster når Fremskrittspartiet går ut.

– Vi kan ikke ende opp i en situasjon hvor Høyre kontrollerer Statsministerens kontor, finans-, justis- og utenriksdepartementene, sier Unge Venstre-leder Hansmark.

