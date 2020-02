SAKSØKT: Cecilie Fjellhøy skal denne i uken i retten for å møte fire norske banker som krever tilbake pengene som Tinder-svindler Simon Leviev lurte fra henne. Her er hun i intervju med VG i forrige uke. Foto: Tore Kristiansen

Møter banker i retten i dag: Nå vil hun hjelpe andre svindelofre

For ett år siden fortalte Cecilie Fjellhøy sin historie om å bli svindlet. Hun har i etterkant både angret og vært stolt.

Historien om Simon Leviev, kjent som Tindersvindleren, har fått massiv oppmerksomhet i store deler av verden etter at Fjellhøy fortalte om Levievs utspekulerte metoder.

I dag starter rettssaken i Nedre Romerike tingrett, hvor fire norske banker har saksøkt henne for nær én million kroner, pluss nesten to års renter. Totalt mener de fire bankene at Fjellhøy skylder dem 1,2 millioner kroner, inkludert renter.

Pengene forsvant i en avansert svindel begått av Leviev. Totalt to millioner kroner, lånt av Fjellhøy, ble blant annet brukt til å manipulere nye kvinner til å tro at han var en fremgangsrik forretningsmann.

Fire måneder etter at Leviev ble avslørt i VG, ble han arrestert i Hellas. Nå sitter han fengslet i hjemlandet Israel.

I RETTEN: VG var til stede i retten i Tel Aviv på en rettshøringene etter at Simon Leviev ble utlevert fra Hellas til Israel i fjor høst. Foto: Tore Kristiansen

– Stolt

Ett år etter at historien hennes ble verdenskjent, sitter Fjellhøy fra Lillestrøm i VGs lokaler og reflekterer over året som har vært. Hun sammenligner det med en berg- og dalbane.

– Jeg er stolt over oppmerksomheten saken har fått, og for at Simon Leviev er tatt. Men det har samtidig vært ekstremt tøft å stå frem, sier hun.

Facebook-meldinger

Fjellhøy ønsket å få Levievs ansikt ut i offentligheten og slik stoppe ham fra å svindle andre. Hun valgte derfor å stå frem med sin historie i VG og deretter i en rekke internasjonale medier.

– Jeg har fått en del stygge meldinger på Facebook-profilen min. Jeg er en privatperson, ikke en kjendis, og er derfor ikke vant til dette. Iblant har jeg angret på hele greia. Samtidig har jeg vært heldig fordi jeg har kommet i kontakt med andre ofre, som forstår hva jeg har vært gjennom, sier hun.

Startet organisasjon for svindelofre

Cecilie Fjellhøy forteller at hun følte seg veldig alene da det i mai 2018 gikk opp for henne at mannen hun trodde var kjæresten hennes, hadde lurt henne for rundt to millioner kroner.

– Det var ingen der ute som kunne fortelle meg hva jeg skulle gjøre i en sånn krisesituasjon, forteller hun.

Derfor har hun startet organisasjonen Actionreaction, som skal gi svindelofre en steg-for-steg-liste de kan følge.

– Jeg vil liste opp hva man må levere til bankene etter å ha blitt svindel. Jeg vil blant annet samle en liste med gode psykologer og advokater, og jeg vil tilby samtaler med andre som har vært gjennom det samme.

I tillegg til organisasjonen ønsker Fjellhøy å være et talerør for svindelofre. Hun har fortalt sin historie til politikere i ulike partier, og i høst holdt hun foredrag på Nordic Fraud Conference, der en rekke norske banker var tilstede.

Det sentrale spørsmålet

Cecilie Fjellhøy trodde Leviev var i livsfare og tok opp forbrukslån for å hjelpe ham. Andre banker har latt være å stevne henne. Gjensidige valgte å slette gjelden.

Det sentrale spørsmålet i retten vil være om dommeren finner at Fjellhøy var under trusler da låneopptakene ble gjort. I så fall sier en paragraf i avtaleloven at avtalen Fjellhøy gjorde med bankene, ikke er bindende.

– Hvordan skal dere bevise det?

– Jeg vet ikke om jeg vil forhåndsprosedere på det. Jeg føler bevisene og vitnerekken kommer til å tale for seg selv, sammen med historien jeg forteller. Hvorfor skulle jeg gå så bredt ut om det ikke er sant?

Ingen lignende saker i Norge

Professor i rettsvitenskap ved BI, Harald Benestad Anderssen, forteller at han aldri har sett en sak av tilsvarende karakter i Norge.

– Det er et spesielt faktum, mener han.

Professoren har lest sluttinnlegget i saken, som oppsummerer hva partene i konflikten mener. Hans oppfatning er at utfallet i denne saken blir basert på en ren bevisvurdering. Han stiller spørsmålene:

– Hva var det som egentlig skjedde? Hva ble formidlet til denne kvinnen? Hva visste hun, og hva trodde hun på det tidspunktet hun inngikk låneavtalene?

BEVISSAK: Professor i rettsvitenskap, Harald Benestad Anderssen, foreleser til vanlig på BI i Oslo og har avtalerett som et av sine spesialfelter. Foto: Pressefoto, BI

Gjeldsregister

Da Fjellhøy tok opp forbrukslånene, våren 2018, fantes det ikke et gjeldsregister. Lov om gjeldsinformasjon trådte i kraft 1. november 2017, men gjeldsregistrene var først fullt operative fra sommeren 2019.

– Det betyr at bankene ikke hadde databasene å benytte for å hente informasjon om lånekunden da låneavtalene ble inngått i denne saken, som igjen vil si at bankene kun baserte seg på hva hun skrev i lånesøknadene, forklarer Anderssen.

De fire bankene som har saksøkt Fjellhøy er Instabank, Brabank, Nordea og Bank Norwegian. De har ikke besvart noen spørsmål i forkant av rettssaken.

Det største lånebeløpet stammer fra Instabank og er på 500.000 kroner. Totalt var det opprinnelige beløpet 953.000 kroner fordelt på de fire bankene, men med påløpte renter dreier det seg nå om over 1,2 millioner kroner.

