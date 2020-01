BESLAG: Her bærer politiet ut gjenstander i gjennomsiktige esker fra boligen til tiltalte Laila Bertheussen (55). Politiet jobbet på stedet i flere timer i midten av mars i fjor. Foto: HELGE MIKALSEN

Opplysninger til VG: Konvolutter og frimerker sentrale trusselbevis

Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep Laila Bertheussen (55) tok etterforskere en rekke beslag i boligen til 55-åringen, deriblant papir, konvolutter og frimerker.

Bakgrunnen for beslaget skyldtes blant annet en mistanke om at den 55 år gamle kvinnen sto bak fire konkrete brevtrusler «mot demokratiet» i tiden før hun ble pågrepet i mars i fjor.

Torsdag ble 55-åringen tiltalt for truslene mot sin samboer og daværende justisminister Tor-Mikkel Wara, og for et truende brev som ble lagt i postkassen til Frp-toppene Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.







Hun er tiltalt etter straffelovens § 115, som omhandler «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet».

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld.

1. Torsdag 17. januar 2019: Bertheussen sendte et brev i posten som var adressert til seg selv og sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ifølge tiltalen. I brevet skal hun ha skrevet:

«Trekk ANMELDSEN neste gang får VI det til», med bokstaver som var klippet ut av aviser.

– Vi venter på dere

2. Tirsdag 29. januar: Bertheussen lagde et brev som hun sendte i posten i en konvolutt til seg selv og Wara med følgende innhold, ifølge tiltalen:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier vi er redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA».

3. Tirsdag 29. januar: Bertheussen skrev et brev som hun sendte i posten i en konvolutt til «TYBRING-GJEDDE» i OSLO, ifølge tiltalen. Christian Tybring-Gjedde er stortingsrepresentant, mens kona Ingvil Smines Tybring-Gjedde frem til fredag denne uken er statsråd for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brevet, som var påført brennmerker, var omtrent likelydende som brevet politiet mener Bertheussen sendte til egen adresse samme dag:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier vi er redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?»

TILTALT: Laila Bertheussen (55). 55-åringen er samboer med Tor Mikkel Wara (Frp), som var justisminister i perioden som trusseltiltalen omhandler. Foto: PRIVAT

4. Lørdag 2. mars: Enten samme dag eller forut for denne dagen la Bertheussen et ark i sin egen postkasse hvor hun hadde skrevet følgende, ifølge tiltalen:

«JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE. FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE»

Analyser

Ifølge VGs opplysninger, har papir, konvolutter og frimerker fra disse trusselbrevene blitt grundig analysert og sammenlignet opp mot papir, konvolutter og frimerker som ble funnet i boligen til den tiltalte 55-åringen.

Resultatet av disse undersøkelene viser at det er samme type og er derfor en del bevismaterialet i straffesaken, får VG opplyst.

Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

Bilbrann

Natt til søndag 10. mars startet Bertheussen også en brann i bagasjerommet til familiens bil som sto parkert på eiendommen deres, ifølge tiltalen. 55-åringen skal ha brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild.

Brannen ble oppdaget og slukket av tilfeldig forbipasserende, står det i tiltalen.

Ifølge VGs opplysninger, skal etterforskningen ha avdekket at videokameraet som dekket området hvor bilen sto, ble slått av fra innsiden av samboerparets bolig noen minutter før bilbrannen startet.

Etter at kameraet ble slått av skal ytterdøren til boligen, som var utstyrt med sensor, ha blitt åpnet og lukket. Deretter startet brannen, før døren på nytt skal ha blitt åpnet og lukket – og kameraet slått på igjen, ifølge VGs opplysninger.

KJØRT BORT: Samboerparets bil ble fraktet bort etter bilbrannen natt til søndag 10. mars. Bertheussen ble pågrepet og siktet for forholdet fire dager senere. Nå er hun tiltalt for ildspåsettelsen. Foto: HELGE MIKALSEN

PST hadde også montert et kamera utenfor eiendommen til samboerparet, som dekker veiaksen forbi boligen.

Ifølge VGs opplysninger, skal ikke dette kameraet ha vist noen annen aktivitet på den aktuelle aksen i tidsrommet da brannen i bagasjerommet startet. Etterforskerne er imidlertid åpne på at det også er andre muligheter til å ta seg inn på tomten til paret.

Nekter straffskyld

Bertheussen er tiltalt etter straffelovens § 115, som omhandler «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet».

– Tiltalen er basert på konkrete bevis for hver enkelt hendelse, samt den samlede bevisvurderingen, sier statsadvokaten.

Bertheussen har hele tiden avvist at hun står bak angrepene og truslene. Hun nekter straffeskyld etter tiltalen, sier hennes forsvarer, John Christian Elden.

– Jeg kan ikke kommentere enkelthetene i påtalemyndighetens scenariohypotese. Dette er en sak uten ett eneste konkret bevis mot min klient, som samtidig benekter å ha truet seg selv eller andre. Hun avviser straffeskyld, og ser frem til å få forklart seg i retten, sier Elden til VG.

Publisert: 23.01.20 kl. 17:24

