PAPIR FLYR: Ap-leder Jonas Gahr Støre går gjennom gangene på Stortinget. Hovedteorien er at papirene har kommet på avveie - og at noen har funnet dem. Foto: Frode Hansen

Støre om dokumenter på avveie: - Papir har en tendens til å flyte mer enn det bør

JEVNAKER/OSLO (VG) Alarmen gikk i Ap-ledelsen torsdag, da både VG og DN hadde fått tak i interne dokumenter om valgkampstrategi. Ap-leder Jonas Gahr Støre tror ikke på interne lekkasjer, men at noen kan ha funnet dokumentene.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Papir har en tendens til å flyte mer enn de bør, sier han til VG.

Ap-ledelsen gikk straks i gang med å undersøke hvem som kan ha lekket sentrale interne dokumenter, etter at to interne dokumenter har havnet i VG og DN.

De holdt alle muligheter åpne, inkludert at de var blitt hacket. De gikk opp hvem som hadde hatt tilgang til dokumentene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier deres undersøkelser ikke tyder på at noen av deres medarbeidere har lekket, men at noen har funnet dokumentene.

– Må skjerpe rutinene

– Det er ikke bra ut at slike dokumenter kommer på avveie. Det er to dokumenter som er ute på samme tid. Jeg er ikke urolig for innholdet, men vi må skjerpe våre rutiner. Det produseres dokumenter og de skrives ut.

– Kan det ha vært ubudne gjester i Aps datasystemer?

– Det tror jeg ikke. Men det ser ut som om det er på papir, og papir har en tendens til å flyte mer enn det bør. Det har kommet på avveie og nå får vi ettergå rutinene, sier han.

VG skrev torsdag om et internt Ap-notat hvor det ble skissert planer for å bruke tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland i valgkampen. Tanken var ifølge dokumentet at hun skulle angripe statsminister Erna Solberg (H), knyttet til abortloven, og Frp-nestleder og statsråd Sylvi Listhaug (Frp).

Visste om begge dokumentene torsdag

Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud bekreftet at notatet var laget av noen i valgkampledelsen, men at forslagene ikke ble realisert.

DN hadde en liknende sak fredag formiddag, hvor de skriver at det i et internt Ap-dokument kom frem at Ap-strategene har utpekt deres rikspolitiske samarbeidsparti, Senterpartiet, som hovedmotstander i kampen om distriktene.

Ap-ledelsen visste allerede torsdag om de to notatene.

– Skjønner at Sp reagerer

Støre kommenterer Sp-dokumentet slik:

– Dette er et dokument som valgkampstaben i partiet har skrevet. Men det er ikke et vedtaksdokument som har noen formell status. Det slår ganske enkelt fast at Arbeiderpartiet er opptatt av å få til et samarbeid med Senterpartiet i kommunene. Sp styrker seg i mange kommuner, men vi etterlyser deres vilje til å si at de foretrekker rødgrønt samarbeid i kommunene. Det ender ikke alltid opp med det. Men det er vårt første ønske. Så det er en velkjent holdning at vi skal ta denne debatten med Sp lokalt.

– Forstår du at Sp reagerer på at man skal mobilisere LO mot dem?

- Ja jeg skjønner det. Men at LO mener dette, er vel kjent. Fagforbundet har vært ute i flere år med dette budskapet.

– Men de har også gitt penger til Sp?

– Jo, men de sier også at de støtter det rødgrønne samarbeidet. Dette er ikke mer enn en beskrivelse av situasjonen.

Publisert: 09.08.19 kl. 11:32