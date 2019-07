IKKE AKSEPTABELT: Byråd Tone Tellevik Dahl synes det er trist at mennesker ligger døde over lengre tid i Oslo. Foto: Jan Petter Lynau

Kvinne funnet død etter fem måneder: – Vi må spørre oss selv om vi bryr oss nok

Hvert år ligger mennesker døde i uker eller måneder før de blir funnet. Vi må følge med på naboene våre, mener Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl.

Nå nettopp

Nylig ble en kvinne funnet død i en kommunal bolig i Oslo. Der hadde hun ligget siden februar. Kvinnen vil bli obdusert, så politiet kan bekrefte identiteten hennes.

Kvinnen som har bodd i leiligheten beskrives av naboene som en som holdt seg for seg selv.

– Det var ingen som visste hva hun het. Hun hadde ikke navn på postkassen eller døren, sier en nabo til VG.

Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, synes saken er trist. Men kvinnen har ikke mottatt noen tjenester som har gitt kommunen grunn til å oppdage dødsfallet, påpeker byråden.

– Da er det egentlig opp til oss medmennesker og naboer som kanskje ser noen som trenger et hei eller en klapp på skulderen når vi går forbi. Det er vi som i større grad må bry oss, sier Tellevik Dahl og fortsetter:

– Det er mange muligheter, aktivitetstilbud og møteplasser i en storby, men det er også veldig lett å forsvinne. Vi får vel alle gå i oss selv og spørre om vi bryr oss nok.

– Er det akseptabelt at noen ligger død i fem måneder i en kommunal leilighet?

– Nei, det er ikke akseptabelt. Det sier noe om at vi som samfunn og medmennesker må skjerpe oss litt.

STENGT: I denne kommunale leiligheten bodde kvinnen som nylig ble funnet – fem måneder etter at hun døde. Foto: Hallgeir Vagenes

Mellom 2013 og 2017 var det 140 mennesker i Oslo som lå døde i mer enn en uke, ifølge en oversikt Aftenposten har lagd.

– Tenker vi på hvor lenge det er siden vi har sett naboen i 4. etasje? Stiller vi de riktige spørsmålene? Vi må alle gå i oss selv.

Etter sterkt lukt over lengre tid, ble i fjor to eldre personer funnet døde i en kommunal bolig i Oslo. De lå døde 191 dager før de ble funnet.

– Det kan godt hende at namsmannen og boligbygg bør diskutere om reglene for hvor lang tid det kan gå før man reagerer, men det vil kun redusere tiden før man tar kontakt. Det viktigste for oss som samfunn må heller være å redusere faren for at man dør i ensomhet, sier Tellevik Dahl.

Da hjelper det ikke med kun nye regler for kontakt, mener hun.

– Det er en veldig vanskelig balansegang. Vi skal ikke påtvinge oss i unøde, og folk har lov til å si nei og å ikke oppsøke hjelp. Jeg tror vi i større grad må tørre å bekymre oss, både som kommune og som medmennesker.

– Tenk over hvem som er dine naboer og hvem du ikke har sett på en stund, sier hun.