AVSLAPPET: Leder for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Frode Myrhol, har et avslappet forhold til VGs nasjonale kommunevalgmålingen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nedtur for bompengepartiet – synker som en stein på fersk måling

På VGs partibarometer for august går FNB kraftig tilbake. «Styringspartiene» Høyre og Ap sliter også med oppslutningen én måned før valget.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Nasjonale målinger tar vi helt med ro. Vi stiller til valg i 11 kommuner og 4 fylker. Sett i lys av det er oppslutningen vi får svært gledelig, sier Frode Myrhol, grunnlegger av Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

VGs ferske partibarometer for august viser at protestpartiet får en oppslutning på 2,5 prosent. Det er en nedgang fra VGs forrige nasjonale måling i juni der partiet hadde en oppslutning på 6 prosent og var landets femte største parti.

– Med tanke på at vi stiller liste på svært få steder, tror jeg målingene vil variere basert på hvem som blir spurt. Uansett mener vi at en oppslutning på 2,5 prosent i en nasjonal måling inspirerer oss i valgkampen, sier Myrhol.

les også Venstre-Raja avfeier bompengekrisen: – Folk flest har råd til å betale bompenger

Vanskelig å spå

Det gikk et aldri så lite sjokk gjennom det politiske Norge da bompengepartiet fikk 25,4 prosent i Bergen på maimålingen, og ble byens største parti. Om nedgangen partiet nå opplever vil fortsette inn mot valgdagen 9. september er vanskelig å spå, mener daglig leder i Respons Analyse, Thore Gaard Olaussen.

– Foreløpig kan det se ut til at FNB nådde en topp i juni. Det blir spennende å se om de holder helt inn til valgdagen. Veksten partiet hadde i vår har jeg aldri opplevd tidligere, sier han.

Usikkerheten deles av valgekspert Johan Giertsen. Han driver nettstedet pollofpolls, og mener utfallet av årets valg er svært uforutsigbart.

– Per 8. august er det vanskeligere å spå utfallet sammenlignet med tidligere valg. Det er så store bevegelser i velgermassen.

USIKKER: Valgekspert Johan Giertsen mener årets valg er mer uforutsigbart enn noen gang tidligere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

les også Internt Ap-dokument: Planla Gro-angrep på Erna Solberg og Sylvi Listhaug

Styringspartiene sliter

For Arbeiderpartiet og Høyre er målingen nok et bevis på at landets to største partier sliter i motbakke i årets valgkamp. Ap bikker under 25 prosent (24,9), mens Høyre nærmer seg en oppslutning på bare 20 prosent (20,8).

– Styringspartiene sliter med økt polarisering i Norge som i resten av Europa. Høyre og Arbeiderpartiet lekker velgere til så mange partier. Det skyldes at velgere i 2019 søker seg til skarpe og tydelige budskap. Enten det er bompenger, klima eller sentralisering, sier Giertsen.

Til tross for en nedgang fra forrige VG-måling der Høyre fikk en oppslutning på 22,4 prosent, ser ikke panikken ut til å bre seg i regjeringspartiet.

– Målingene svinger i løpet av en valgkamp. Høyre fikk 22,1 prosent på en måling i går, og 20,8 i dag. Vi skal fortsette å snakke om våre løsninger for å sikre en bedre skole og kvalitet og valgfrihet i eldreomsorgen, skriver parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, i en e-post.

Nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet skriver i en e-post at de selvsagt ikke er fornøyd med oppslutningen under 25 prosent.

– Vi driver valgkamp i hele landet for å motbevise det. Vi har topp motiverte ordførerkandidater som sammen med de andre på valglista kjemper for sterkere fellesskap, og for å skape nye arbeidsplasser og utvikling i kommunen sin, skriver Skjæran.

Svak oppgang for Frp

Frp må nok en gang se at oppslutningen er under ti prosent. Partileder Siv Jensen velger heller å fokusere på at partiet opplever en fremgang fra 8,6 prosent på forrige måling til 9,2 prosent.

– Dette er bare en enkeltmåling, men jeg er glad for at vi går frem nå i inngangen til valgkampen. Vi er likevel ikke fornøyd med dette. Vi skal stå på for å vise folk at vi fortjener deres tillit slik at vi kan redusere eiendomsskatten, kjempe mot bompenger, gi mer valgfrihet i skole, barnehage, omsorg og sette nye krav til at innvandrere integrerer seg, skriver Jensen i en e-post.

Valgekspert Giertsen mener at målingen kan være et tegn på Frp har fått kontroll på bompenge-spørsmålet.

– Målingen viser at Frp er mindre merket av bom enn tidligere i år. Mens partiet tidligere i år mistet velgere til FNB, ser vi nå at Høyre er Frps største problem når det gjelder tap av velgere. Det er slik det pleier å være.

les også Frp-Sve mener at Frp må ut av regjering før valget hvis bompengeforhandlingene mislykkes

Sp fortsetter veksten

Senterpartiet fortsetter fremgangen. På augustmålingen får de en oppslutning på 14,4 prosent, opp fra 13 på forrige måling i juni.

– Målingen er utrolig motiverende. Særlig at vi går så tydelig opp. I 2015 var ikke det tall vi turte å tenke på engang, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum, som mener det er én hovedgrunn til at Sp gjør det bra på målingen.

– Vi har vært det tydeligste alternativet til regjeringen. Vi har hatt fokus på at vi ønsker å ha tjenester som politi og sykehus nær folk.

FLYR HØYT: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum lever godt med positive målinger. Hvis VGs partibarometer blir valgresultatet vil partiet øke med 5,9 prosent sammenlignet med forrige kommunevalg i 2015. Foto: Solberg, Trond

Selv om Sp ser en betydelig økning på augustmålingen, mener Giertsen at det er et tak for hvor høy oppslutning Sp kan håpe på.

– Målinger viser fremdeles at Sp sliter i byene. Hvis ikke de bedres på sikt er det begrenset hvor stort partiet kan bli. Men det vil uansett være et utrolig sterkt valg for partiet hvis målingene realiseres 9. september, sier valgeksperten.

Økning for SV

En annen partileder som er fornøyd med målingen, er SV-partileder Audun Lysbakken.

Dersom resultatet fra VG-målingen står seg til valgdagen vil det være partiets beste kommunevalg på 16 år. Med en oppslutning på 6,6 prosent har partiet ligget stabilt over 6-tallet i alle VGs målinger i 2019.

Lysbakken mener det er et godt utgangspunkt før valgkampen.

– Mange er opptatte av den økende ulikheten i makt og rikdom, og det er en økt uro for klimakrisen. Det gjør at SV vokser.

Publisert: 08.08.19 kl. 21:23