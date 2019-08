VALGKAMPSTART: Jonas Gahr Støre åpnet var i Ålesund tirsdag kveld. Foto: Gisle Oddstad

Russland øver nærmere Norge: – Må prioritere overvåkning

ÅLESUND (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Forsvaret må følge nøye med de russiske øvelsene som er varslet i internasjonalt farvann utenfor Andøya i neste uke.

– Det bekrefter et mønster vi har sett de siste årene med russiske øvelser utenfor den norske kysten, stadig lenger sør og lenger vest. Det tilsier at vi må følge tett med på hva som skjer i være nærområder, både i havet og i luften.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Russland har varslet om fire såkalte «fareområder» i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms fra 14. til 17. august, hvor det vil foregå militære øvelser. Det vil blant annet bli testet missiler.

De fire innrapporterte fareområdene er ifølge forsvaret:

80 nautiske mil i diameter rett vest av Mo i Rana.

70 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya.

55 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya, lenger vest enn felt nummer to.

65 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya.

TRAPPER OPP: President Vladimir Putin ser på under 2017-utgaven av den russiske storøvelsen Zapad. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

– Må prioritere

Tirsdag kveld åpnet Ap-lederen lokalvalgkampen i Ålesund. Og Støre er opptatt av at det norske forsvaret skal gjøre den jobben selv, uansett om det vil føre til at Norge må si nei til å ta internasjonale oppdrag med andre NATO-land i tiden som kommer:

– Det er viktig at vi har nær og fortrolig kontakt med våre allierte. Men også at vi prioriterer overvåkning og kontroll i våre nærområder med egne ressurser, sier Støre.

– Han har en klar beskjed til Solberg-regjeringen om hvordan de bør prioritere forsvarets ressurser, i en situasjon hvor Norge har tapt en fregatt:

– Det er ingen tvil om at vi må prioritere operativ kapasitet, og sikre at de kapasitetene er tilgjengelig for å sikre overvåkning og kontroll i våre nærområder, sier han.

ØVER MER: Russiske flåtestyrker, her under storøvelsen Zapad («Vest») i 2013. Foto: RIA NOVOSTI / X02356

– Må ha kontroll

Det handler om fartøyer, om nye maritime overvåkningsfly og om etterretning, ifølge Støre.

– Selv om det legger begrensning på bruk av våre ressurser utenfor våre nærområder, er det viktig både for Norge, men også våre allierte at vi har kontroll i nordområdene.

– Hva slags press legger Russland på norske myndigheter gjennom disse øvelsene?

– Det vil ikke jeg spekulere i. Dette er et kjent mønster. Det er kjent at Russland har modernisert sine kapasiteter over flere år, og alt det er ikke rettet mot oss. Men vi motstår det ved å være forutsigbare og konsekvente i hvordan vi utøver vår suverenitet, sier Støre.

Publisert: 06.08.19 kl. 21:04

