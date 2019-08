SJANSELØS: Biler som kom på den smale og svingete fylkesveien, her i strandkanten, hadde neppe noen sjanse mot de enorme steinmassene som kom ned fjellsiden. Foto: Fredrik Solstad

Politiet åpnet for trafikk – 15 minutter etter kom dødsskredet

Politiet i Sunnfjord stengte fylkesveien på sørsiden av Jølstravatnet da jordskredene kom på nordsiden av vannet. Men veien ble besluttet åpnet igjen – og så kom dødsskredet.

– Det meddeles fra alle involverte parter i denne vurderingen at forholdene utviklet seg veldig raskt og at en ikke rakk tidsnok å innføre nødvendige tiltak ved å stenge veien på nytt. Utfallet av at veien ble åpnet fikk ett svært tragisk utfall noe som en beklager sterkt, skriver lensmann i Sundfjord, Dag Fiske, i en pressemelding.

En mann i 50-årene fra Jølster er savnet og antas omkommet etter at bilen han satt i, trolig er tatt av de enorme stein- og jordmassene som veltet over fylkesveien tirsdag kveld.

En video fra motsatt side av Jølstravatnet viser at en bil rygger raskt, mens den andre blir tatt av raset. Videoen er publisert av Bergens Tidende.

Skredfare

Lensmann i Sunnfjord, Dag Fiske bekrefter overfor NRK Sogn og Fjordane at den smale og svingete fylkesvei 451 på sørsiden av Jølstravatnet ble stengt i den verste fasen etter skredene over E39 på nordsiden av vannet.

Etter at været så ut til å lette, var det mange som ventet på å komme nordover og bort fra Vassenden, der begge veiene var stengt. Fylkesvei 451 fungerer vanligvis som omkjøringsvei om Jølstravatnet. Denne er kjent for folk som har besøkt Astruptunet, som ligger langs denne veien.

Klokken 18.30 ble det besluttet at strekningen Vassenden - Skei skulle sjekkes for skred, og om denne kunne åpnes midlertidig. Ca klokken 20.30 ble det sluppet gjennom en del kjøretøy som hadde stått innesperret på Vassenden. Klokken 20.45 gikk raset.

– Trygt å kjøre

Ifølge lensmannen skal en geolog som hadde kjørt veien, ha gitt melding om at det var trygt å kjøre på veien så langt han kunne vurdere.

Det ble konkludert med relativt liten vannføring i bekker og elver på strekningen, og faren for skred ble vurdert som liten dersom værforholdene ikke endret seg. Vurderingen var at veien kunne åpnes for at beboere på strekningen kunne kjøre ut av området, men veien var fortsatt sperret inn fra Skei til det aktuelle området.

Både privatbiler og to busser ble sluppet inn på fylkesveien, som kort tid senere ble rammet av det største skredet. Avdelingsdirektør i Vegvesenet, Svenn Egil Finden, bekrefter overfor NRK at veien ble stengt etter råd fra geolog. Den ble heller ikke åpnet igjen fra østenden – men ble altså åpnet av politiet fra Vassenden-siden.

Publisert: 01.08.19 kl. 14:08 Oppdatert: 01.08.19 kl. 17:53