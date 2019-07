KRISE OG LATTER: Siv Jensen og Sylvi Listhaug opplever krisemålinger. Fredag tok de pause i ferien, for å fortelle om hvordan de har tenkt å komme ut av krisen. Foto: Therese Alice Sanne

Siv og Sylvi går til bompenge-angrep

Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug lover bompenge-avklaring fra regjeringen før valget. De mener det er feigt av bompengepartiet ikke å fortelle velgerne hvordan de skal finansiere løftene sine.

De har egentlig ferie.

Men krisemålinger og bompengeparti-trusselen fikk dem til å møte VG fredag. Sjøflyhavna Kro på Fornebu. De drar i gang valgkampen litt tidligere enn planlagt.

Kriseintervju.

Det vil de ikke være med på.

– Det er ingen krise, sier partilederen offensivt.

– Dere har 8,8 prosent oppslutning på siste måling for Klassekampen og Nationen, det er dårligste siden 1993?

– Målinger er målinger og valg er valg. Vi har opplevd dystre målinger før, men greid å komme oss opp igjen ved valg.

– Dere har ikke vært lavere siden 1993?

– Meningsmålinger er et øyeblikksbilde; en midlertidig tilbakemelding fra velgerne om at man forventer mer. Fremskrittspartiets velgere er veldig utålmodige og forventer rask levering hele tiden, sier Jensen.

Fakta om Frps valgresultat 1991–2017 2017 15,2 stortingsvalg (S) 2015 9,5 Kommunevalg (K) 2013 16,6 S 2011 11,8 K 2009 22,9 S 2007 17,5 K 2005 22,1 S 2003 16,4 K 2001 14,6 S 1999 12,0 K 1997 15,3 S 1995 10,3 K 1993 6,3 S 1991 6,5 K Oversikten viser Frps oppslutning i stortings- og kommunevalg siden 1991. Den viser at partiet jevnt over har større oppslutning i stortingsvalg enn i kommunevalg. Vis mer

Hun mener deres velgere er mer utålmodige enn andre partiers velgere.

– Ja, det vil jeg nok si. Det er en av grunnene at vi siden vi kom i regjering har vært opptatt av å levere løpende. Det er bare Frp som i hele sin eksistens har kjempet mot bompenger. Uten Frp i regjering hadde bompengene vært mye høyere enn i dag.

– Det er et budskap som velgerne ikke ser ut til å kjøpe lenger?

– Det viser at det er motstand mot bompenger. Det vi nå ser er at bompengeopprøret sprer seg og rammer langt flere enn Frp. Både Ap og Høyre kjenner på dette – kanskje mer enn det vi gjør. Budskapet fra velgerne er at nok er nok, sier Jensen.

– Det er ikke lett å komme unna at Frp sitter i en regjering og du er finansminister i en regjering hvor bompengeinntektene til staten bare har økt og økt: Antall bomstasjoner har økt fra 170 til 256 i år og bominntektene har gått opp fra 10,4 milliarder i 2017 til 13 milliarder i år, ifølge Statens vegvesens prognoser?

– Alt dette kjenner vi. Jeg reiser ofte til Vestlandet og opplever at veiene er blitt bedre, du tar deg raskere frem og det er bra for vårt næringsliv som skal ha frem varene sine. Ulempen er at du må betale bompenger. Bedre veier er jo grunnen til at vi opplever økte bomutgifter. Dessverre er vi alene om å mene at veiene i landet må bygges uten bompenger. Både Høyre, Venstre og KrF har vært forkjempere for å benytte bompenger. Det er bra at disse partiene har begynt å forstå at folk har fått nok, sier Listhaug.

SOMMER OG SOL: Sylvi Listhaug har vært ute på hytta til Siv Jensen i sommer og nytt sjømat. Jensen sier hun har fått kajakk i gave fra familien og at hun stortrives på vannet. Foto: Therese Alice Sanne

– Hovedproblemet nå er alle storbypakkene. Når du kjører på E6 gjennom Gudbrandsdalen vet du at du er med på å betale for å få bedre vei. Bypakkene gjør at du i stor grad betaler for alt annet enn vei, sier Listhaug.

– Deres regjeringskollega Venstre mener disse pakkene er veldig bra fordi bompengene bidrar til mer kollektivtrafikk og sykkelstier, for å få til det grønne skifte?

– Fremskrittspartiet er ikke mot kollektivtrafikk. I bypakkene legger staten store milliardbeløp, men den lokale egenandelen er forsvinnende liten. I stedet sender kommunene regningen rett til bilistene. Det er det som er problemet og ikke at staten bidrar. Vi har økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent. Vi bruker altså mer penger på infrastruktur enn noen annen regjering har gjort, sier Jensen.

– Hva lover dere dem som mener grensen er nådd?

– Vi sitter nå og forhandler med de andre tre partiene i regjeringen, med ambisjon om å få til en løsning før kommunevalget. Mitt håp er at det vil bidra til en reduksjon i den belastningen som folk opplever.

– Du går ikke ut av de forhandlingene før du har fått til en reduksjon i bompengebelastningene for folk flest?

– Jeg går ikke ut av de forhandlingene før vi er ferdige. Enten så gir det et resultat som Frp mener er bra. Eller så gir det et resultat som vi ikke synes er bra.

– Er denne saken så viktig at det er aktuelt å gå ut av regjering hvis dere ikke får gjennomslag?

– Det vil jeg ikke spekulere i nå, fordi vi jobber med ett mål for øye, og det er å få gjennomslag. Jeg mener det er grunn til å tro at vi klarer det.

– Hva er tidsplanen?

– Før valget, men helst så tidlig som mulig i august. Vi skal drive valgkamp, vi skal ut og reise: Vi kan ikke sitte i hemmelig forhandlinger altfor lenge, sier Jensen.

– Men dere kan ikke slå bompengepartiene i løfter uansett?

– Det vi kan gjøre er å få til konkrete resultat for bilistene. Det er det som betyr noe for den enkelte. Mange steder i landet har man konkrete resultater allerede: Det er fjernet en del bomringer og gjennom Vestfold halverte man takstene. Jeg forstår veldig godt at folk er utålmodige og frustrert fordi det er store utgifter for folk, sier Listhaug.

– Vi ser at bompengepartiet FNB ikke vil fortelle hvordan de skal finansiere løftene sine. Jeg synes det er feigt at de ikke vil fortelle velgerne om det, fordi de ikke har noe mer penger enn andre partier. Luftslott tror jeg velgerne etter hvert vil se at de ikke er tjent med, sier Jensen og fortsetter:

– Det eneste konkrete eksempelet vi har, er bompengelisten i Stavanger, som vil finansiere løftene sine ved dramatisk økning i eiendomsskatten. Det er ingen god løsning for folk, fordi det går ut av samme lommeboken.

Jensen sier valgkampen kommer til å dreie seg om mye mer enn bompenger.

– Vi gleder oss til å komme i gang med valgkampen. Det dreier seg om kampen om eiendomsskatt, det handler om valgfrihet, det handler om bedre eldreomsorg og det handler om trygge skoleveier.

– Tror dere det vil komme internt press om at dere skal ut av regjering, hvis dere får 7–8 prosent oppslutning ved kommunevalget?

– Det politiske bildet er sammensatt og vi skal stå på nå.

– Dere nådde bare 9,5 prosent ved forrige kommunevalg, men det var et kriseresultat?

– Det var et dårlig valg. Vi erkjenner at målingene ikke er særlig gode. Derfor må vi møte folk, lytte til dem og høre om de utfordringene de har, sier hun.

– Hva er de beste argumentene du skal lokke med?

– For det første at Frp har vist at vi får det til. Frp-styrte kommuner styres i all hovedsak godt, uten eiendomsskatt. Se på Os, for eksempel. Der er det ikke en krone i eiendomsskatt. De har antageligvis landets beste eldreomsorg -full dekning, alle behov er løst, innbyggernes interesser blir ivaretatt. Innbyggere fra nabokommuner ønsker seg til Os, for å få en bra alderdom, sier Jensen før hun vender tilbake til hytta i Indre Oslofjord.

Svarer på kritikken

Partitopp Frode Myrhol i FNB ler av kritikken.

– NRK spurte om å få konkrete tall for budsjettet i Stavanger for neste år. Det har hverken vi eller andre partier så tidlig på året. Når det gjelder nasjonalt nivå, vil jeg si til Siv Jensen at det er fullt mulig å omfordele innenfor rammene i statsbudsjettet. Hvis de mener det ikke er mulig, så kan de hente penger fra oljefondet. Eller å kan de øke skattene. Vi signaliserer at vi mener det er uproblematisk å finansiere via skattene, fordi det gir en mye bedre fordelingsprofil enn bompenger. Vi kan altså gi svar, men jeg er spent på hvordan Frp skal finansiere å fjerne bompengene.