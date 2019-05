Røykutvikling på oljeplattform

Hovedredningssentralen melder om kraftig røykutvikling på en Equinor-plattform utenfor Florø.

– Vi har fått melding om kraftig røykutvikling, og sendt ressurser til stedet i samarbeid med Equinor , sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen i Hovedredningsssentralen til VG.

I tillegg til å sende redningshelikopter fra Florø, har de fått informasjon fra Forsvaret om hvilke båter de har tilgjengelig. Hun ønsker ikke å gå ut med flere opplysninger om den pågående aksjonen, men viser til Equinor, som eier Snorre B-plattformen.

– Det er meldt at det er røykutvikling, men vi vet ikke mer enn det. Vi har fartøy på vei for å undersøke situasjonen, sier talsperson Morten Ek i Equinor til NTB.

Han sier at det ikke er normal produksjon på plattformen, men at det for tiden foregår reparasjonsarbeid der. Han sier det er for tidlig å si noe om de skal starte evakuering av de 120 personene om bord.

– Vi har fått beskjed om å gjøre klart et evakueringsmottak på Florø dersom det blir aktuelt å evakuere. Vi har nå gjort klart apparatet og avventer situasjonen, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB.

Hovedredningssentralen mottok det første varselet klokken 13.24. De har ikke fått melding om åpne flammer, sier redningsleder Nils-Ole Sunde til Bergens Tidende, som først meldte om saken.

Publisert: 01.05.19 kl. 14:41 Oppdatert: 01.05.19 kl. 15:00